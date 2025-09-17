Центр Рерихов пытается оспорить переход 272 картин в собственность государства

МЦР не впервые пытается отстоять свое право на наследие Рерихов. Еще до дела топ-менеджеров Мастер-банка, в ноябре 2024 г., Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об отказе в иске МЦР, который просил признать за собой право собственности на 518 спорных картин из наследия семьи художника. В частности, В 1990 г. Святослав Рерих завещал наследие «Советскому фонду Рерихов» (госмузею), которому МЦР не приходится правопреемником. В 1992 г. Рерих подписал другой акт, но уже о передаче картин центру. МЦР пользовался московскими государственными помещениями и владел картинами до 2017 г., когда суд расторг договоры и выселил организацию. 518 картин в тот же год были поставлены на государственный учет как выявленное наследие Рерихов и переданы в Музей Востока на ответственное хранение. МЦР, оспаривая решение о передаче в госсобственность, прошел все судебные инстанции вплоть до Верховного суда, но суды сочли, что произведения принадлежат Российской Федерации, сославшись на их внесение в Государственный каталог Музейного фонда РФ.