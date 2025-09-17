Центр Рерихов пытается оспорить переход 272 картин в собственность государства

Центр Рерихов пытается оспорить переход 272 картин в собственность государстваСпорное имущество было изъято в ходе обысков по уголовному делу председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника
Музей и общественная организация «Международный центр Рерихов» (МЦР) подал апелляционную жалобу на решение Останкинского суда Москвы о признании 272 картин музея бесхозными и подлежащими обращению в доход государства. Об этом «Ведомостям» сообщил адвокат АК «Аснис и партнеры» Андрей Дроздов, представляющий интересы центра. Спорные произведения искусства были изъяты из владения МЦР в 2017 г. из-за уголовного дела в отношении спонсора центра и председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника.
Предметы искусства были обращены в доход государства еще 2 июля, но МЦР об этом узнал лишь спустя 20 дней из поступивших возражений прокуратуры к апелляционной жалобе на приговор Булочнику Замоскворецкого суда. В жалобе центр указал, что суд не решил судьбу около 14 000 экспонатов, также изъятых у МЦР в ходе обыска по делу банкира, и требовал вернуть их в свою собственность. По словам Дроздова, в возражении Замоскворецкая межрайонная прокуратура заявила, что они продолжают являться вещественными доказательствами в делах других фигурантов, добавив, что 272 изъятые у МЦР картины Останкинский суд Москвы уже признал бесхозными и передал государству. Вместе с этим МЦР в суд не приглашали, уведомлений не присылали, возможность защитить свои права не была предоставлена, посетовал Дроздов.
Адвокат обращает внимание, что судьба картин решалась без участия собственника, а информация о производстве в Останкинском суде исчезла с портала судов общей юрисдикции Москвы вскоре после подачи апелляционной жалобы (Дроздов предоставил «Ведомостям» скриншот ранее размещенной информации с сайта). «Ведомости» направили запрос в пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы с просьбой уточнить причины исчезновения карточки гражданского дела.
Дроздов настаивает, что право собственности МЦР на коллекцию подтверждено документами – договорами дарения и пожертвования, книгой учета, документами об экспонировании и др.
Вице-президент МЦР Александр Стеценко заявил, что 272 картины оцениваются в «гигантскую стоимость» и важны по культурной ценности.
Апелляционная жалоба МЦР в настоящий момент не рассмотрена, а судьба оставшихся более чем 13 000 предметов культурной ценности в рамках уголовного дела остается неразрешенной, сообщил Дроздов, уточнив при этом, что по части арестованных картин формально срок их ареста истек, а новый не накладывался, а существенная часть вообще не арестована, а только изъята протоколом обыска.
«Ведомости» направили запрос в столичную прокуратуру с просьбой обозначить доводы в пользу удовлетворения иска, которые приводил надзорный орган в Останкинском суде.
Рассмотрение дела Булочника завершилось в январе 2025 г. Замоскворецкий суд признал его виновным в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере, заочно назначив 10 лет колонии. По версии следствия, будучи председателем правления Мастер-банка, он с 2011 по 2013 г. вместе с сотрудниками похитил около 4,5 млрд руб. через фиктивные кредиты. Средства тратились на покупку картин за границей, которые затем дарились МЦР. Суд постановил конфисковать 41 работу Рерихов и взыскать с Булочника более 4,4 млрд руб., а иски потерпевших удовлетворил частично или полностью.
МЦР не впервые пытается отстоять свое право на наследие Рерихов. Еще до дела топ-менеджеров Мастер-банка, в ноябре 2024 г., Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об отказе в иске МЦР, который просил признать за собой право собственности на 518 спорных картин из наследия семьи художника. В частности, В 1990 г. Святослав Рерих завещал наследие «Советскому фонду Рерихов» (госмузею), которому МЦР не приходится правопреемником. В 1992 г. Рерих подписал другой акт, но уже о передаче картин центру. МЦР пользовался московскими государственными помещениями и владел картинами до 2017 г., когда суд расторг договоры и выселил организацию. 518 картин в тот же год были поставлены на государственный учет как выявленное наследие Рерихов и переданы в Музей Востока на ответственное хранение. МЦР, оспаривая решение о передаче в госсобственность, прошел все судебные инстанции вплоть до Верховного суда, но суды сочли, что произведения принадлежат Российской Федерации, сославшись на их внесение в Государственный каталог Музейного фонда РФ.
Впоследствии Конституционный суд (КС) указал, что запись в каталоге носит исключительно информационный учетный характер и не может служить основанием для установления права собственности. Опираясь на эту позицию, МЦР сформулировал новые исковые требования, ссылаясь на завещание Святослава Рериха и составленный им акт правопередачи, по которому спорные картины передавались непосредственно центру. Суды, вплоть до ВС, приняли тождественное решение. Дроздов отметил, что МЦР, вероятно, повторно обратится в КС.