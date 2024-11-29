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Центру Рерихов не удалось добиться возврата в собственность 518 картин художника

Произведения живописи останутся во владении Государственного музея искусства народов Востока
Никита Ширяев
Максим Блинов / РИА Новости

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции об отказе в иске «Международному центру Рерихов» (МЦР), который просил признать за ним право собственности на часть картин из наследия семьи художника, об этом «Ведомостям» рассказал адвокат АК «Аснис и партнеры» Андрей Дроздов. МЦР намерен продолжит добиваться возвращения картин и намерен обжаловать судебные акты, отметил защитник. 

Это уже не первая попытка wентра вернуть себе спорные произведения искусства, которые были изъяты из его владения в 2017 г. До этого МЦР уже прошел все судебные инстанции, вплоть до Верховного суда. Суды посчитали, что картины принадлежат Российской Федерации, сославшись на их внесение в Государственный каталог Музейного фонда РФ. 

Впоследствии Конституционный суд указал, что запись в таком каталоге не может служить основанием для установления права собственности, поскольку каталог выполняет исключительно учетную информационную функцию. Опираюсь на эту позицию КС, центр сформулировал новые исковые требования, уточнил Дроздов. В обосновании к  иску защита ссылалась на завещание сына Николая Рериха Святослава, а также составленный им акт правопередачи, по которому спорное имущество было непосредственно передано МЦР.

По словам Дроздова, центр на протяжении более 25 лет открыто, публично и добросовестно экспонировал картины как в своем Музее имени Н.К. Рериха в московской Усадьбе Лопухиных, так и на выездных выставках по России и миру. Кроме того, МЦР полностью нес бремя содержания произведений искусства, которое включало в себя расходы на их страхование, реставрацию и обеспечение безопасных условий хранения. При этом государство вплоть до 2017 г. не оспаривало право собственности центра на культурные ценности. 

Ответчики в лице Министерства культуры, ФГБУК «Государственный музей искусства народов Востока» и Росимущества указывают на истекший срок давности по иску центра, который, по их мнению, начал течь с 2017 г. (после изъятия картин из владения МЦР), а также на уже вступившие в законную силу судебные акты по более ранним делам.

В апреле 2021 г., писали «Ведомости», московский арбитражный суд удовлетворил два объединенных иска МЦР и обязал Государственный музей Востока вернуть мемориально-вещевой фонд и иные предметы семьи Рерих центру. Основные экспонаты фонда – это личные вещи семьи Рерих: например, книги, статуэтки, украшения, ритуальные ножи, а также урны с прахом Николая и Елены Рерих. Общая стоимость имущества оценивалась в 800 000 руб. Судебные разбирательства с участием МЦР начались еще в 2017 г., когда было возбуждено уголовное дело против его спонсора и председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника (объявлен в международный розыск). Вещи и картины были изъяты и переданы в музей Востока по постановлению следователя СУ УМВД по ЦАО Москвы как имущество, приобретенное, по версии следствия, на выведенные из банка средства. Булочник был заочно арестован в апреле 2016 г. По версии следствия, Булочник покинул Россию сразу после лишения Мастер-банка лицензии, которая была отозвана в ноябре 2013 г. Суд признал банк банкротом 16 января 2014 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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