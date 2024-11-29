Центру Рерихов не удалось добиться возврата в собственность 518 картин художника

В апреле 2021 г., писали «Ведомости», московский арбитражный суд удовлетворил два объединенных иска МЦР и обязал Государственный музей Востока вернуть мемориально-вещевой фонд и иные предметы семьи Рерих центру. Основные экспонаты фонда – это личные вещи семьи Рерих: например, книги, статуэтки, украшения, ритуальные ножи, а также урны с прахом Николая и Елены Рерих. Общая стоимость имущества оценивалась в 800 000 руб. Судебные разбирательства с участием МЦР начались еще в 2017 г., когда было возбуждено уголовное дело против его спонсора и председателя правления Мастер-банка Бориса Булочника (объявлен в международный розыск). Вещи и картины были изъяты и переданы в музей Востока по постановлению следователя СУ УМВД по ЦАО Москвы как имущество, приобретенное, по версии следствия, на выведенные из банка средства. Булочник был заочно арестован в апреле 2016 г. По версии следствия, Булочник покинул Россию сразу после лишения Мастер-банка лицензии, которая была отозвана в ноябре 2013 г. Суд признал банк банкротом 16 января 2014 г.