Верховный муфтий сообщил о почти 8000 действующих мечетей в России

По его словам, в советское время во всем СССР насчитывалось более 300 мечетей. Сейчас в Башкортостане действует почти 1500 мечетей, а в Татарстане – около 1500. Ранее в этих республиках было 16 и 15 мечетей соответственно. Наиболее остро потребность в новых мечетях ощущается в крупных городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Но, по словам муфтия, новые религиозные учреждения строят и там.