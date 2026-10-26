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Верховный муфтий сообщил о почти 8000 действующих мечетей в России

Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

В России работают почти 8000 мечетей, из них около 3000 находятся в Татарстане и Башкортостане. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель Центрального духовного управления мусульман (ЦДУМ) России, верховный муфтий Талгат Таджуддин.

По его словам, в советское время во всем СССР насчитывалось более 300 мечетей. Сейчас в Башкортостане действует почти 1500 мечетей, а в Татарстане – около 1500. Ранее в этих республиках было 16 и 15 мечетей соответственно. Наиболее остро потребность в новых мечетях ощущается в крупных городах, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Но, по словам муфтия, новые религиозные учреждения строят и там.

«По мере потребности появляются возможности для строительства. В этом участвуют сами прихожане и состоятельные люди, оказывающие благотворительную помощь», – отметил Таджуддин.

Таджуддин также отметил развитие исламского образования в стране. За последние годы появились десятки средних духовных учебных заведений, работают около 10 исламских университетов и Болгарская исламская академия.

20 марта «Ведомости» писали, что в праздник Ураза-байрам мечети Москвы и дополнительные площадки посетили 205 000 мусульман. В Санкт-Петербурге на праздник к Соборной мечети пришли около 150 000 человек.

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