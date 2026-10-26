«Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами
«Единая Россия» хочет защитить пациентов от навязывания платных медицинских услуг. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая, ее слова передает пресс-служба партии.
«Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – сказала она.
Депутат добавила, что ЕР будет добиваться защиты прав пациентов, оперативного рассмотрения обращений и устранения выявленных нарушений. Болилая не привела деталей и планов этой задачи.
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание платных услуг в конце 2025 г. Поправки внесли в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Для должностных лиц сумма штрафа увеличивается с 4000 до 150 000 руб., для юридических – с 40 000 до 500 000 руб.