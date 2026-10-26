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«Единая Россия» не допустит подмены бесплатной медпомощи платными услугами

Антон Потоков
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

«Единая Россия» хочет защитить пациентов от навязывания платных медицинских услуг. Об этом заявила зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Людмила Болилая, ее слова передает пресс-служба партии.

«Особую тревогу вызывают случаи, когда пациентам предлагают заплатить за услуги, которые должны предоставляться бесплатно, или убеждают пройти дополнительные процедуры без достаточных оснований. Человек, особенно в ситуации болезни, доверяет врачу и часто не может самостоятельно разобраться во всех медицинских и юридических нюансах», – сказала она.

Депутат добавила, что ЕР будет добиваться защиты прав пациентов, оперативного рассмотрения обращений и устранения выявленных нарушений. Болилая не привела деталей и планов этой задачи.

Госдума приняла закон об увеличении штрафов за навязывание платных услуг в конце 2025 г. Поправки внесли в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Для должностных лиц сумма штрафа увеличивается с 4000 до 150 000 руб., для юридических – с 40 000 до 500 000 руб.

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