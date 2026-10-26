Пушкинский музей переименует Галерею искусства стран Европы и Америки

Собрание работ художников XIX-XX вв. «генетически связано» с Государственным музеем нового западного искусства (ГМНЗИ), в основу которого вошли коллекции Щукина и Морозова, отметила заведующая отделом нового западного искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина Александра Данилова. Поэтому, по ее словам, обращение к формулировке «новое искусство» позволяет «подчеркнуть эту преемственность».