Пушкинский музей переименует Галерею искусства стран Европы и Америки
ГМИИ имени Пушкина принял решение переименовать Галерею искусства стран Европы и Америки XIX-XX вв. в честь юбилея. Новое название – Галерея нового искусства.
Галерея была открыта в 2006 г. в соседнем здании от Пушкинского музея. В постоянную экспозицию входят произведения Анри Матисса, Пабло Пикассо, Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента Ван Гога и другие шедевры из собрания меценатов Сергея Щукина и Ивана Морозова.
«В честь юбилейной даты музейное здание получит новое название – Галерея нового искусства», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Собрание работ художников XIX-XX вв. «генетически связано» с Государственным музеем нового западного искусства (ГМНЗИ), в основу которого вошли коллекции Щукина и Морозова, отметила заведующая отделом нового западного искусства ГМИИ им. А. С. Пушкина Александра Данилова. Поэтому, по ее словам, обращение к формулировке «новое искусство» позволяет «подчеркнуть эту преемственность».
ГМНЗИ проработал с 1923 по март 1948 г. Институция была ликвидирована постановлением Совета министров СССР, а ее экспонаты музея были распределены между Пушкинским музеем и Эрмитажем.