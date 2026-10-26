МИД: РФ рассматривает предложения по обеспечению безопасных поставок зерна
Россия находится в контакте с Турцией в вопросе обеспечения безопасности перевозки зерна через Черное море, однако перспектив возрождения зерновой сделки пока нет. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов.
«Предложения, которые поступают от стран, рассматриваются. Со всеми странами мы находимся, я имею в виду и Турцию, в диалоге. И не только с Турцией, мы эту тему обсуждаем с разными странами, но пока каких-то перспектив возрождения зерновой сделки я не вижу», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
8 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что попытки возродить черноморскую зерновую инициативу за счет введения моратория России и Украины на атаки судов с гражданскими грузами неприемлемы и нереальны.
22 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Турция поднимала в контактах с Россией вопрос о прекращении ударов по судам в Черном море.
9 октября газета Haber сообщила, что Турция предложила два отдельных коридора безопасности для судов России и Украины в Черном море. По словам издания, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан передал Москве и Киеву проект соглашения, предусматривающего прекращение атак на торговые суда в Черном море.