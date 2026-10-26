МИД: РФ рассматривает предложения по обеспечению безопасных поставок зерна

«Предложения, которые поступают от стран, рассматриваются. Со всеми странами мы находимся, я имею в виду и Турцию, в диалоге. И не только с Турцией, мы эту тему обсуждаем с разными странами, но пока каких-то перспектив возрождения зерновой сделки я не вижу», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).