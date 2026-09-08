Лавров назвал возрождение зерновой инициативы нереальным

24 августа «Ведомости» со ссылкой на источники писали о подготовке Минсельхозом предложения по введению до конца года моратория на действие «плавающей» пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. По словам собеседников, инициатива прорабатывалась с учетом сложной ситуации с вывозом сельхозпродукции через морские порты Азово-Черноморского бассейна. Это главные хабы аграрного экспорта, через которые проходит более 70% поставок российского зерна. Обострение ситуации в акватории Черного моря привело к росту мировых цен на пшеницу.