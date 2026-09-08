Лавров назвал возрождение зерновой инициативы нереальным
Попытки возродить черноморскую зерновую инициативу за счет введения моратория России и Украины на атаки судов с гражданскими грузами неприемлемы и нереальны. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Сама Меньшова».
По его словам, Украина предложила при посредничестве Турции установить в Черном море российско-украинский мораторий на удары по судам, перевозящим гражданские товары. Лавров усомнился в возможности контролировать соблюдение таких договоренностей.
Министр напомнил, что в рамках прежней зерновой инициативы Украина неоднократно злоупотребляла договоренностями и периодически перевозила вооружение на гражданских судах. При этом Россия рассчитывала на беспрепятственный выход своих удобрений и зерна на мировые рынки.
Лавров отметил, что европейские страны заблокировали выполнение этих договоренностей в части российского экспорта. Он также напомнил, что прежняя инициатива была предложена генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Россией была принята.
Черноморскую зерновую инициативу, по которой через безопасные маршруты в Черном море могли экспортироваться украинские зерновые на мировой рынок, подписали представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 г. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 г.
2 сентября Минсельхоз и Минэкономразвития предложили обнулить ставку пошлины на вывоз зерновых культур до 31 декабря 2026 г. Инициатива была поддержана подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Решение о приостановке действия демпферного механизма, согласно которому действует «плавающая» пошлина на вывоз зерновых, было принято с учетом необходимости перестройки логистики.
24 августа «Ведомости» со ссылкой на источники писали о подготовке Минсельхозом предложения по введению до конца года моратория на действие «плавающей» пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. По словам собеседников, инициатива прорабатывалась с учетом сложной ситуации с вывозом сельхозпродукции через морские порты Азово-Черноморского бассейна. Это главные хабы аграрного экспорта, через которые проходит более 70% поставок российского зерна. Обострение ситуации в акватории Черного моря привело к росту мировых цен на пшеницу.