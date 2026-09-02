Власти обнулят экспортные пошлины на зерно до конца 2026 года
Ставку пошлины на вывоз зерновых культур планируется обнулить до 31 декабря 2026 г. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза.
Соответствующая инициатива Минэкономразвития и Минсельхоза была поддержана подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Решение о приостановке действия демпферного механизма, согласно которому действует «плавающая» пошлина на вывоз зерновых, было принято с учетом необходимости перестройки логистики.
Кроме того, было решено не повышать пошлины на подсолнечное масло и шрот выше уровня августа 2026 г. (7748 руб. за тонну масла и 312 руб. за тонну шрота). Проект постановления вскоре внесут на рассмотрение кабмина.
24 августа «Ведомости» со ссылкой на источники писали о подготовке Минсельхозом предложения по введению до конца года моратория на действие «плавающей» пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы. По словам собеседников, инициатива прорабатывалась с учетом сложной ситуации с вывозом сельхозпродукции через морские порты Азово-Черноморского бассейна. Это главные хабы аграрного экспорта, через которые проходит более 70% поставок российского зерна. Обострение ситуации в акватории Черного моря привело к росту мировых цен на пшеницу.