Что разогрело цены на пшеницу и кукурузу

Декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже на торгах 27 августа достиг максимальной отметки за три года – $7,67 за бушель (примерно 27 кг). Трехлетний рекорд был обновлен второй раз за сутки – предыдущий максимум фиксировался лишь 26 августа на отметке $7,214 за бушель (исчерпав лимит на повышение цены в 45 центов за сутки). Как свидетельствуют данные сайта торговой площадки, фьючерсы с поставкой на март и май 2027 г. торговались 27 августа на отметках $7,83 и $7,87 за бушель соответственно.