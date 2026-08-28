Что разогрело цены на пшеницу и кукурузу

Что разогрело цены на пшеницу и кукурузуУязвимые арабские страны Африки и Турция импортируют их из России и с Украины
Декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже на торгах 27 августа достиг максимальной отметки за три года – $7,67 за бушель (примерно 27 кг). Трехлетний рекорд был обновлен второй раз за сутки – предыдущий максимум фиксировался лишь 26 августа на отметке $7,214 за бушель (исчерпав лимит на повышение цены в 45 центов за сутки). Как свидетельствуют данные сайта торговой площадки, фьючерсы с поставкой на март и май 2027 г. торговались 27 августа на отметках $7,83 и $7,87 за бушель соответственно.
Биржевая цена на пшеницу, таким образом, достигла максимума с конца июля 2023 г., когда Россия вышла из черноморской зерновой инициативы из-за невыполнения ее требований по снятию санкций с таких инструментов в сфере агроэкспорта, как Россельхозбанк (РСХБ). Тремя днями ранее на Чикагской бирже впервые фиксировались и рекордные за три года цены на кукурузу. На торгах 27 августа рекорд был обновлен на отметке $5,37 за бушель для декабрьских фьючерсов.