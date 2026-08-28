Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
GAZP85,72+0,74%CNY Бирж.00%IMOEX2 093,4+1,07%RTSI767,23-0,9%RGBI113,47+0,11%RGBITR769,57+0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Что разогрело цены на пшеницу и кукурузу

Уязвимые арабские страны Африки и Турция импортируют их из России и с Украины
Илья Лакстыгал
Елена Орехова
Зерновая сделка в 2023–2022&nbsp;гг. продлилась почти ровно год, но возможность второй туманна
Зерновая сделка в 2023–2022 гг. продлилась почти ровно год, но возможность второй туманна / Ведомости

Декабрьский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже на торгах 27 августа достиг максимальной отметки за три года – $7,67 за бушель (примерно 27 кг). Трехлетний рекорд был обновлен второй раз за сутки – предыдущий максимум фиксировался лишь 26 августа на отметке $7,214 за бушель (исчерпав лимит на повышение цены в 45 центов за сутки). Как свидетельствуют данные сайта торговой площадки, фьючерсы с поставкой на март и май 2027 г. торговались 27 августа на отметках $7,83 и $7,87 за бушель соответственно.

Биржевая цена на пшеницу, таким образом, достигла максимума с конца июля 2023 г., когда Россия вышла из черноморской зерновой инициативы из-за невыполнения ее требований по снятию санкций с таких инструментов в сфере агроэкспорта, как Россельхозбанк (РСХБ). Тремя днями ранее на Чикагской бирже впервые фиксировались и рекордные за три года цены на кукурузу. На торгах 27 августа рекорд был обновлен на отметке $5,37 за бушель для декабрьских фьючерсов.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте