МИД: ООН пока не планируют подключать к диалогу по Украине

До этого такую инициативу выдвигал президент РФ Владимир Путин. Он предлагал организовать временное внешнее управление на Украине под эгидой ООН, США, Европы и России. Президент объяснял свою идею тем, что так как выборы на Украине не были проведены в срок в мае 2024 г., то ее гражданские власти нелегитимны.