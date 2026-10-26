МИД: ООН пока не планируют подключать к диалогу по Украине
«ООН должна действовать, получая мандат от своих стран-членов, которые и являются ООН. Не секретариат, а мы – объединенные нации. Вот когда ООН такие прерогативы, мандат, полномочия получит, милости просим. Пока об этом речь не идет», – сказал он.
29 августа замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы способствовать дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.
До этого такую инициативу выдвигал президент РФ Владимир Путин. Он предлагал организовать временное внешнее управление на Украине под эгидой ООН, США, Европы и России. Президент объяснял свою идею тем, что так как выборы на Украине не были проведены в срок в мае 2024 г., то ее гражданские власти нелегитимны.