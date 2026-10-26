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Главная / Политика /

МИД: ООН пока не планируют подключать к диалогу по Украине

Антон Потоков
Lukas Rychvalsky / AP
Lukas Rychvalsky / AP

Подключать ООН к процессу урегулирования на Украине пока не планируется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Алимов, передает «Интерфакс».

«ООН должна действовать, получая мандат от своих стран-членов, которые и являются ООН. Не секретариат, а мы – объединенные нации. Вот когда ООН такие прерогативы, мандат, полномочия получит, милости просим. Пока об этом речь не идет», – сказал он.

29 августа замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы способствовать дипломатическому урегулированию российско-украинского конфликта.

До этого такую инициативу выдвигал президент РФ Владимир Путин. Он предлагал организовать временное внешнее управление на Украине под эгидой ООН, США, Европы и России. Президент объяснял свою идею тем, что так как выборы на Украине не были проведены в срок в мае 2024 г., то ее гражданские власти нелегитимны.

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