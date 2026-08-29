МИД: внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы помочь урегулированию

Соответствующее предложение Путин озвучил еще в марте 2025 г. Президент объяснил свою идею тем, что так как выборы на Украине не были проведены в срок в мае 2024 г., то ее гражданские власти нелегитимны. Выборы были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения, которое продлевалось уже несколько раз.