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МИД: внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы помочь урегулированию

Ася Султанова

Внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы способствовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В МИДе напомнили об инициативе президента России Владимира Путина о временном внешнем управлении на Украине под эгидой ООН, США, Европы и России для проведения выборов. По словам президента, это позволило бы начать переговоры по урегулированию.

Соответствующее предложение Путин озвучил еще в марте 2025 г. Президент объяснил свою идею тем, что так как выборы на Украине не были проведены в срок в мае 2024 г., то ее гражданские власти нелегитимны. Выборы были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения, которое продлевалось уже несколько раз.

28 марта 2025 г. генсек ООН Антониу Гутерриш исключил в своем выступлении внешнее управление на Украине посредством его организации. Он обосновал это наличием в стране легитимного правительства, что, «очевидно, необходимо уважать».

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