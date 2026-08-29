МИД: внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы помочь урегулированию
Внешнее управление в Киеве под эгидой ООН могло бы способствовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта. Об этом «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
В МИДе напомнили об инициативе президента России Владимира Путина о временном внешнем управлении на Украине под эгидой ООН, США, Европы и России для проведения выборов. По словам президента, это позволило бы начать переговоры по урегулированию.
Соответствующее предложение Путин озвучил еще в марте 2025 г. Президент объяснил свою идею тем, что так как выборы на Украине не были проведены в срок в мае 2024 г., то ее гражданские власти нелегитимны. Выборы были перенесены на неопределенный срок из-за действия военного положения, которое продлевалось уже несколько раз.
28 марта 2025 г. генсек ООН Антониу Гутерриш исключил в своем выступлении внешнее управление на Украине посредством его организации. Он обосновал это наличием в стране легитимного правительства, что, «очевидно, необходимо уважать».