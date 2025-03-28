Что стоит за идеей Путина привлечь ООН к внешнему управлению Украиной

Что стоит за идеей Путина привлечь ООН к внешнему управлению УкраинойМосква предложила США способ заменить Зеленского для продолжения переговоров
Президент России Владимир Путин в ночь на 28 марта в рамках встречи с моряками атомного подводного крейсера «Архангельск» в Мурманске предложил ввести на Украине временное внешнее управление под эгидой ООН, США, европейских стран и российских партнеров, чтобы провести выборы украинского высшего руководства. Затем, по мнению Путина, Москва бы уже могла вести переговоры об урегулировании украинского конфликта. Слова российского лидера приводит сайт Кремля.
«В принципе, конечно, можно было бы под эгидой ООН, США, с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями обсудить возможность введения на Украине временного управления. Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство и потом уже с ними начинать переговоры о мирном договоре», – сказал Путин.
До этого в числе партнеров и друзей Москвы Путин упомянул Китай (вместе с США, Россией, Францией и Великобританией – постоянные члены Совета Безопасности ООН), Индию, ЮАР, Бразилию (состоят в БРИКС) и КНДР.
Обоснование «опеки» Украины через ООН
Путин объяснил свою идею тем, что так как выборы на Украине не были проведены в срок в мае 2024 г. (в Киеве ссылались на военное положение. – «Ведомости»), то ее гражданские власти нелегитимны. Ранее российский президент говорил о легитимности Рады (парламента) и ее спикера Руслана Стефанчука, поскольку украинские законы продлевают парламентские полномочия при военном положении. С Зеленским Путин ранее допускал возможность переговоров в случае его переизбрания. Но на данный момент, отметил президент России 27 марта, «непонятно, с кем подписывать какие документы, и какую силу они имеют».
«Потому что завтра придут другие руководители, которые пройдут через выборы и скажут: «Кто там подписывал – мы не знаем, до свидания», – сказал Путин, подводя к идее временного управления Украиной.
Путин, уточняя свою идею, напомнил об аналогичном опыте в рамках миротворческих операций ООН. «Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 г., так было в некоторых частях бывшей Югославии, так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть», – сказал российский президент.
Исторический опыт и вероятность «опеки»
Ближе всего к идее «внешнего управления» под эгидой ООН лежит формат Совета по опеке организации над рядом территорий, существовавший с 1945 по 1994 г. и ведущий «родословную» от формата мандатов предшественницы ООН – Лиги наций.
За время работы Международной системы опеки ООН она осуществлялась в отношении 11 территорий с целью в соответствии с Уставом ООН «способствовать политическому и социальному прогрессу», а также «развитию в направлении самоуправления и независимости». Чаще всего опека устанавливалась над территориями, отторгнутыми у других государств после Второй мировой войны. В частности, это Ливия (бывшая колония Италии, которой управляла Великобритания), бывшее Итальянское Сомали (Великобритания), Новая Гвинея (Австралия), Палау (США) и др.
Возобновление системы опеки ООН маловероятно: она не применялась по ст. 78 Устава ООН для изначально суверенных государств, такой подход столкнется с сопротивлением из-за угрозы неоколониализма, считает партнер BGP Litigation Сергей Гландин. А сам Устав ООН не предусматривает возобновления механизма опеки, за исключением случаев экстренного созыва Совета по опеке ООН, не действующего с 1994 г. после получения Палау независимости.
Тем более, что вечером 28 марта генсек ООН Антониу Гутерриш лично исключил в своем выступлении внешнее управление на Украине посредством его организации. Он обосновал это наличием в стране легитимного правительства, что, «очевидно, необходимо уважать».
«Но действующее международное право в интересах мира и безопасности не запрещает, например, США и России в обход ООН заключить договор для опеки над Украиной. Здесь главным условием должно быть согласие самой Украины», – отмечает Гландин. Он допустил и форматы вроде миссии временной гражданской администрации ООН в Косове в содействии с ЕС и ОБСЕ при силовом инструменте в виде миротворцев KFOR под руководством НАТО (но не только его членов), которые действовали там на основании резолюции СБ ООН.
Риторика и действия Зеленского и Европы
Заявление Путина о внешнем управлении прозвучало после резких высказываний президента Украины Владимира Зеленского. Это произошло 27 марта во время его визита в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Тот организовал саммит европейской «коалиции желающих» по обсуждению гарантий безопасности Киева и формата размещения войск «в стратегических точках» страны.
Зеленский в Париже заявил, что Европа наращивает военную мощь и через пять лет сравнится с США, поэтому займет место на переговорах по Украине, которая пока ее «защищает». Оценки способности Европы послать войска падали с Мюнхенской конференции по безопасности в феврале: Зеленский требовал до 200 000 солдат, Financial Times писала о готовности Европы послать 30 000, накануне саммита в Париже Sunday Times – уже о 10 000, Wall Street Journal заявляла о сомнениях европейцев в желании США защищать их контингент, а итальянская Reppublica упоминала идею вовлечения войск Азии и Южной Америки, что созвучно предложениям Путина о внешнем управлении.
Одним из мотивирующих факторов продолжения боевых действий Зеленский назвал ненависть «к русским». Он одновременно заявил, что «готов к любому формату переговоров», но при этом ему «не о чем» говорить с Путиным, так как тот, по его словам, «хочет войны», готовит наступление на Сумщине и Харьковщине.
При этом в сентябре 2022 г. Зеленский утвердил запрет на переговоры с Москвой из-за референдумов в Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР. В январе 2025 г. Зеленский заявил, что запрет на Украине касается всех, кроме него. Но Путин 27 марта заявил: «Мы и с Европой готовы работать, просто они ведут себя непоследовательно, постоянно пытаются нас водить за нос». Он добавил, что Россия «уже к этому привыкла». «Никаких ошибок, основанных на излишнем доверии, допускать не будем», – добавил президент.
Заявления Зеленского прозвучали уже после консультаций США 23-24 марта в Эр-Рияде с делегациями Украины и России по 30-дневному мораторию на атаки в Черном море и на удары по энергообъектам. Москва еще после разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом 18 марта заявила, что воздерживается от ударов по энергетике Украины. ВСУ все это время продолжали атаки по объектам ТЭК.
Вечером 28 марта Зеленский снова отверг предложение Путина о внешнем управлении Украиной. А представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер отметила тогда же, что, «пока украинский народ не потребует выборов, никто другой не должен их предлагать».
Зеленский руководствуется тем, что переговоры США и России могут продлиться еще два – три месяца, отодвигая начало решения проблемы до саммита НАТО в Нидерландах в конце июля, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский. «Европейцы хотят затянуть процесс, застолбив место в переговорах и, невзирая на скепсис США, обозначая себя сторонниками Киева. Они могут диктовать Зеленскому границы поведения, зная, что тому важны гарантии лично для себя и\или своей власти», – говорит эксперт.
Действия европейцев и их влияние на Зеленского обусловлены страхом решения судьбы Европы без нее, как в холодную войну, считает Офицеров-Бельский. Чтобы попасть на переговоры, в ЕС используют все средства – от шантажа конфискацией замороженных резервов России до милитаризации и срыва американо-российского диалога, полагает эксперт.
Ожидание реакции США
Путин 27 марта в своих заявлениях заметил, что, в отличие от Европы и нынешнего украинского руководства, «вновь избранный президент Соединенных Штатов искренне хочет завершения этого конфликта по целому ряду соображений». «На мой взгляд, это искреннее желание», – сказал президент России.
В пятницу 28 марта по Москве официальная реакция США и их президента Трампа на предложении о внешнем управлении Украиной не последовала. Пресс-секретарь путина Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп вопрос внешнего управления Украиной не поднимали. Но анонимный представитель американского Совета по нацбезопасности заявил агентству Reuters 28 марта, что «система управления на Украине определяется ее конституцией и народом страны». На то, что Вашингтон, вероятно, не испытывает энтузиазма по поводу предложения Путина, указывает также заявление Гутерриша о том, что у секретариата ООН уже «были некоторые контакты с США» и их представителем, и «ООН на данный момент не является частью переговоров».
Администрация Трампа пока сдержанно реагирует на предложение России, считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. По его мнению, идет процесс формирования единой позиции в условиях разногласий по российско-украинскому конфликту в трамповской команде. «Из утечки Reuters виден сигнал Путину: США не намерены подыгрывать во всем, они готовы вести диалог и искать компромиссы, но не в ущерб себе и репутации. Ведь именно Европа и Украина – союзники США, вне зависимости от отношений с Путиным и проблем коммуникации с Зеленским», – говорит Кошкин. Наконец, отношение Трампа к институтам глобального управления ООН скептическое, напоминает эксперт.