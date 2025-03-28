Что стоит за идеей Путина привлечь ООН к внешнему управлению Украиной

Путин объяснил свою идею тем, что так как выборы на Украине не были проведены в срок в мае 2024 г. (в Киеве ссылались на военное положение. – «Ведомости»), то ее гражданские власти нелегитимны. Ранее российский президент говорил о легитимности Рады (парламента) и ее спикера Руслана Стефанчука, поскольку украинские законы продлевают парламентские полномочия при военном положении. С Зеленским Путин ранее допускал возможность переговоров в случае его переизбрания. Но на данный момент, отметил президент России 27 марта, «непонятно, с кем подписывать какие документы, и какую силу они имеют».