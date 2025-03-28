Рубио не стал гарантировать скорое завершение украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп не раз устанавливал временные сроки, за которые, как он считает, американская администрация сможет урегулировать украинский конфликт. В ходе своей предвыборной программы он говорил, что остановит военные действия в течение первых суток после своей инаугурации. Позже этот временной промежуток увеличился примерно на сто дней. Глава США заявлял, что украинский кризис будет завершен к Пасхе, которая в 2025 г. будет праздноваться к концу апреля или к празднованию 85-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.