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Рубио не стал гарантировать скорое завершение украинского конфликта

Ведомости

Американская сторона не может гарантировать, что украинский конфликт удастся завершить «через неделю или месяц», заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами по пути в Майами, сообщается на сайте правительства страны.

Рубио подчеркнул, что он не может устанавливать какие-то временные рамки, поскольку заключение мирного соглашения напрямую не зависит от США. В разрешении этого вопроса принимают участие Россия и Украина, а также Европейский союз (ЕС), который также накладывал на РФ санкции. По мнению Рубио, они должны учитываться в рамках любого мирного соглашения по Украине. Госсекретарь подчеркнул, что Вашингтон будет стремиться достичь урегулирования украинского конфликта столько, сколько это потребуется.

Он добавил, что готовность сторон к миру будет проверена, «когда придет время подписывать соглашение или если мы устраним все препятствия, а сопротивление все равно останется с одной или другой стороны, тогда мы это увидим, но сейчас мы еще до этого [этапа] не дошли».

Президент США Дональд Трамп не раз устанавливал временные сроки, за которые, как он считает, американская администрация сможет урегулировать украинский конфликт. В ходе своей предвыборной программы он говорил, что остановит военные действия в течение первых суток после своей инаугурации. Позже этот временной промежуток увеличился примерно на сто дней. Глава США заявлял, что украинский кризис будет завершен к Пасхе, которая в 2025 г. будет праздноваться к концу апреля или к празднованию 85-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне.

После переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде 24 марта Кремль опубликовал заявление. Оно содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что стороны согласились разработать меры по реализации договоренностей президента РФ Владимира Путина и Трампа, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта.

Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.

Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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