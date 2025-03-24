Эксперты оценили идею паузы в ударах по энергетике для Украины и России

Еще в июне 2024 г. Зеленский говорил якобы об уничтожении 80% тепло- и трети гидрогенерации. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что 62 энергоблока ГЭС и ТЭС страны разрушены, не работают 20 энергоблоков ГЭС мощностью 1,3 ГВт. В мае 2024 г. член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявлял, что доля ТЭС после российских ударов упала с 30 до 5% в энергобалансе. По данным минэнерго Украины на 2024 г., в стране уничтожено более 8 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. В апреле того же года украинская электроэнергетическая компания ДТЭК заявляла о потере 80% генерирующих мощностей ТЭС.