Эксперты оценили идею паузы в ударах по энергетике для Украины и России

Эксперты оценили идею паузы в ударах по энергетике для Украины и РоссииОсновой генерации Украины уже являются АЭС
В Саудовской Аравии 24 марта состоятся переговоры США с делегациями России и Украины, где возможно обсуждение моратория по ударам по энергетической и прочей инфраструктуре. Идея моратория обсуждалась во время разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина 18 марта.
После Путин отдал приказ российским военным в одностороннем порядке временно прекратить на 30 дней удары по украинской энергосистеме. В Белом доме это оценили как шаг в «движении к миру». Утром 19 марта Минобороны России заявило о сбитии в момент получения приказа от президента собственных дронов, летевших для удара по энергетическим объектам Украины в Николаевской области.
Несмотря на удар по нефтебазе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, имеет акционеров из США) в ночь 19 марта в станице Кавказская, в результате которого к 21 марта выгорел один из резервуаров объекта, Россия не стала отменять приказ о прекращении ударов по украинским энергообъектам. Это подтвердил журналистам в пятницу пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Президент Украины Владимир Зеленский согласился с этой идеей после разговора с Трампом, но не отдал приказ, аналогичный приказу Путина.
Не изменилась позиция Москвы и после уничтожения уже неработающей газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области. МИД России 22 марта обвинил в произошедшем ВСУ, назвав это провокацией, и пригрозил «симметричным ответом». Групповые удары по неэнергетическим объектам на украинской территории, по сообщениям Минобороны России, продолжались.
Пределы неатомной генерации Украины
Еще в июне 2024 г. Зеленский говорил якобы об уничтожении 80% тепло- и трети гидрогенерации. Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил тогда, что 62 энергоблока ГЭС и ТЭС страны разрушены, не работают 20 энергоблоков ГЭС мощностью 1,3 ГВт. В мае 2024 г. член набсовета «Укрэнерго» Юрий Бойко заявлял, что доля ТЭС после российских ударов упала с 30 до 5% в энергобалансе. По данным минэнерго Украины на 2024 г., в стране уничтожено более 8 ГВт генерирующих мощностей, что составляет около 40% от имеющихся в системе. В апреле того же года украинская электроэнергетическая компания ДТЭК заявляла о потере 80% генерирующих мощностей ТЭС.
По словам эксперта Финансового университета при правительстве России Игоря Юшкова, сведения украинской стороны о масштабах разрушений могут быть преувеличены в политических и военных целях, чтобы получить больше финансовой помощи оборудованием, специалистами, а также средствами ПВО у Запада.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сомневается, что неатомной генерации нанесен столь большой урон лишь одной Россией, так как часть мощностей уничтожена самой Украиной во время боевых действий, например Кураховская ТЭС в Донбассе. В 80% уничтожения теплогенерации Фролов не верит, так как ее объекты восстанавливались и частично возобновляли работу. В подконтрольной Украине гидрогенерации значительные повреждения известны только на ДнепроГЭС, где удалось уничтожить один машзал.
В то же время, продолжает Юшков, среди тепловой (газ, уголь, мазут, нефть) энергетики Украины действительно осталось не так много объектов, по которым еще можно нанести удары. По АЭС Россия не наносит ударов, опасаясь ядерных инцидентов.
Киев полагается на атом
Еще в январе 2025 г. Bloomberg сообщало о российско-украинских переговорах о моратории на удары по ядерным объектам. В зону риска при атаках Украины попадали Запорожская, Курская, Нововоронежская и Смоленская АЭС. Для Киева безопасность своих АЭС важна долей генерации при сокращении иных источников. К 2022 г. она составляла 55% генерации на 15 энергоблоках на пяти АЭС. В 2024 г. из-за потери ЗАЭС уже 60% энергобаланса, по данным минэнерго страны, составляли АЭС.
Фролов поясняет, что 55–60% касается не установленной мощности, а общей выработки электроэнергии, а установленная мощность подконтрольных Украине АЭС составляет 7,8 ГВт (ранее до потери ЗАЭС более 13). Как отмечает эксперт, вся установленная мощность украинских электростанций – атомных, тепловых, ГЭС – 55 ГВт в 2021 г. При этом примерно 10 ГВт с 2022 г. оказались на территории, подконтрольной России. «Еще примерно 8–10 ГВт были «выбиты» в ходе боев 2022–2023 гг. У Украины могло остаться не менее 28 ГВт. После утери территорий и ряда крупных промышленных потребителей стране нужно около 18 ГВт», – считает Фролов. Он добавляет, что ключевая проблема сейчас не генерация, а сети и их состояние – проблема «доставки» энергии.
Украинские атомные станции не подвергались ударам, но повреждались подстанции, связанные с АЭС: после атаки 17 ноября на всю мощность работали лишь два блока, шесть снизили мощность, один встал, сообщала МАГАТЭ. «Для украинской стороны по итогам трех лет боевых действий сейчас основой энергетики уже де-факто стала ее ядерная часть», – полагает Юшков. «А также относящийся к ней кластер энергосети, через который также проходит импорт электроэнергии из восточноевропейских стран ЕС», – говорит он. Бойко из «Укрэнерго» в мае 2024 г. называл объем импорта энергии из Европы эквивалентным 1,7 ГВт мощности.
Что значит мораторий для России
Украина на протяжении последних двух лет регулярно наносит удары дронами по российскому ТЭКу. Только за последний месяц, по данным российских региональных властей, были атакованы нефтебазы в разных субъектах РФ – 19 февраля, 3 марта, 10 марта и 14 марта.
По словам Юшкова, прекращение ударов сократит траты на восстановление и другие работы, в том числе по обеспечению безопасности, в то время как украинская сторона тратит не свое финансирование, а внешнюю помощь. Фролов также отмечает, что инфраструктуру пострадавшего КТК необходимо в этой ситуации «выводить из общего зачета», так как это международный проект с казахстанской нефтью – доля российской в нем не превышает 10% – и не в полной степени относится к ТЭКу России.
Но, считает Юшков, если Киев сейчас откажется от подобной сделки по мораторию на удары, ему грозит полная потеря ДнепроГЭС или подстанций, относящихся к АЭС, а также новые проблемы с американской помощью – ведь это будет демонстрация недоговороспособности. По словам Фролова, в нынешней ситуации Украина более уязвима с точки зрения энергетической безопасности, так как ущерб и защитные средства, выделяемые для энергетики, все же несопоставимы с российскими.
«При этом все зависит от целей России: любой жест доброй воли в отношении ударов должен быть обоюдным, или, как минимум, прекращение оправданно, если цели силового воздействия на энергосистему достигнуты. Исходя из чисто математического подхода, даже занижая украинские данные, российские удары уже можно прекратить, так как значительная часть украинской энергоинфраструктуры повреждена», – заключает эксперт.