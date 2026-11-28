У берегов Йемена вооруженные люди захватили грузовое судно
В 64 морских милях к юго-западу от йеменского порта Бальхаф вооруженные лица поднялись на борт грузового судна и взяли его под контроль. Об этом сообщил Объединенный центр морских операций (UKMTO), получивший доклад от капитана судна.
Инцидент произошел утром 28 ноября. О каких-либо пострадавших или требованиях не сообщается.
Власти уведомлены о происшествии и проводят расследование. UKMTO рекомендовал судам, следующим через этот район, соблюдать повышенную осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил 28 ноября, что два нефтяных танкера загорелись и взорвались после подрыва на морских минах вблизи оманского порта Хасаб и в восточной части Ормузского пролива, передает Press TV.