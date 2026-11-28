Силы ПВО сбили 1600 беспилотников за сутки
Средства ПВО России уничтожили 1601 украинский дрон самолетного типа в течение суток. Об этом Минобороны РФ сообщило в Max.
Кроме того, силы ПВО сбили пять управляемых авиационных бомб и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
Российские военные нанесли удары по энергетическим и топливным объектам, которые используются украинской армией, по местам сборки, хранения и запуска дронов, по военным аэродромам, а также по местам временного размещения украинских военных и иностранных наемников. Всего удары наносились в 156 районах – с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
В ночь на 28 ноября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 1246 украинских БПЛА над 16 регионами России. В поселке Климово Брянской области девять человек пострадали в результате атаки дрона-камикадзе на автобус «Мираторга». В Белгородской области в результате атак ВСУ ранения получили двое мужчин.