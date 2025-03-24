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Минобороны обвинило Украину в продолжении атак на энергетическую инфраструктуру

Таким образом Киев нарушает достигнутые при посредничестве США договоренности, указали в ведомстве
Анастасия Брянцева
Stephen Radford / Unsplash
Stephen Radford / Unsplash

Вопреки двусторонней договоренности, достигнутой в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, украинская сторона продолжает атаки по энергетической структуре России с применением беспилотников и реактивных систем залпового огня РСЗО HIMARS. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

В ведомстве сообщили, что 23 марта с 21:00 по 21:50 мск российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) была отражена атака с применением четырех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по глебовскому газоконденсатному месторождению на мысе Тарханкут в Крыму, которое используется для снабжения газом жителей и экономики полуострова.

Кроме того, 22 марта в период с 5:00 по 8:45 мск украинской стороной были нанесены два удара с применением БПЛА по газораспределительной станции «Валуйки» в селе Шведуновка Белгородской области. По информации Минобороны, в результате атаки было повреждено технологическое оборудование станции.

В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК), станция «Кропоткинская» которого не раз подвергалась атакам со стороны Киева, рассказали «Ведомостям», что атаки со стороны Украины деструктивно влияют на финансовые результаты компании и всех ее акционеров, включая Казахстан и компании из США.

После остановки станции «Кропоткинская» в результате удара украинских БПЛА объем предполагаемой транспортировки нефти был снижен, пояснили в компании. А после уничтожения станции «Кавказская» 19 марта перекачка нефти стала невозможной по данному направлению.

«Это еще раз доказывает недоговороспособность киевского режима», – заключили в Минобороны.

18 марта Путин и Трамп провели телефонные переговоры, по итогам которых российский лидер согласился с предложением американского коллеги остановить на 30 дней удары по объектам энергетической инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута в ходе технической встречи с представителями США в Саудовской Аравии.

В ночь на 24 марта вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку с применением БПЛА на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Российские средства ПВО перехватили дрон в 7 км от международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции Кавказская.

Предыдущая атака на станцию «Кропоткинская» со стороны Украины произошла 17 февраля. Как сообщили в пресс-службе КТК, нападение было совершено семью БПЛА, которые, помимо взрывчатки, были оснащены металлическими поражающими элементами. «Атака была произведена с определенным интервалом с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», – рассказали в КТК. Сообщалось, что никто из сотрудников не пострадал и работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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