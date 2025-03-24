Минобороны обвинило Украину в продолжении атак на энергетическую инфраструктуру

Предыдущая атака на станцию «Кропоткинская» со стороны Украины произошла 17 февраля. Как сообщили в пресс-службе КТК, нападение было совершено семью БПЛА, которые, помимо взрывчатки, были оснащены металлическими поражающими элементами. «Атака была произведена с определенным интервалом с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции», – рассказали в КТК. Сообщалось, что никто из сотрудников не пострадал и работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти.