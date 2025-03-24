ВСУ атаковали станцию КТК в Краснодарском крае

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на нефтебазе в Кавказском районе локализовали пожар на площади 1250 кв. м. В 13:00 мск был потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров, но горение самого резервуара продолжается. В тушении участвуют 467 человек и 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда. Вместе с тем, сейчас закрыто движение транспорта на участке трассы Краснодар – Кропоткин – Ставрополь, организован объезд через станицы Кавказскую и Темижбекскую.