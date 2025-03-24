ВСУ атаковали станцию КТК в Краснодарском крае

ВСУ атаковали станцию КТК в Краснодарском краеУдары происходят вопреки договоренностям, указали в Кремле
Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаку на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны РФ. Это произошло одновременно с действием 30-дневного соглашения о прекращении ударов по энергетическим объектам.
Атака произошла около 2:00 мск, она была совершена с использованием беспилотника. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили дрон в 7 км от международной энергетической инфраструктуры с падением фрагментов в районе железнодорожной станции «Кавказская».
«Таким образом, вопреки заявлениям [президента Украины Владимира] Зеленского, в том числе доведенным американской стороне, киевский режим продолжает намеренно планировать, готовить и осуществлять атаки на энергетическую инфраструктуру», – говорится в сообщении.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, на нефтебазе в Кавказском районе локализовали пожар на площади 1250 кв. м. В 13:00 мск был потушен огонь в границах обвалования вокруг второго из загоревшихся резервуаров, но горение самого резервуара продолжается. В тушении участвуют 467 человек и 185 единиц техники, а также четыре пожарных поезда. Вместе с тем, сейчас закрыто движение транспорта на участке трассы Краснодар – Кропоткин – Ставрополь, организован объезд через станицы Кавказскую и Темижбекскую.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 24 марта, что США могут сделать выводы после ударов ВСУ по российским энергообъектам. Москва при этом продолжит соблюдать договоренность о ненападении на объекты энергоинфраструктуры Украины.
20 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Зеленский нарушил данное США обещание и «отдал противоположный приказ – не об остановке ударов, а, напротив, о нанесении новых ударов». В результате атаки в станице Кавказская Краснодарского края случилась разгерметизация резервуара с нефтью, которая привела к масштабному пожару.
Минобороны 21 марта заявило, что ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа». Ведомство назвало это «намеренной провокацией киевского режима».
18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры, по итогам которых российский лидер согласился с предложением Трампа остановить на 30 дней удары по объектам энергетической инфраструктуры. Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать режим прекращения ударов по объектам энергетики, если соответствующая договоренность будет достигнута на предстоящей технической встрече с США в Саудовской Аравии. Она прошла вечером 23 марта.