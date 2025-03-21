В МО назвали подрыв «Суджи» провокацией для дискредитации мирных инициатив США

По данным министерства, станция «Суджа» использовалась для транспортировки более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам. Однако с 7 августа 2024 г. объект находился под контролем украинских сил. В то время он служил одним из их «безопасных» логистических пунктов.