В МО назвали подрыв «Суджи» провокацией для дискредитации мирных инициатив США
Минувшей ночью украинские войска целенаправленно подорвали газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Подрыв зафиксировали примерно в 00:20. Станция находилась всего в нескольких сотнях метров от границы со стороны Курской области.
По данным министерства, станция «Суджа» использовалась для транспортировки более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам. Однако с 7 августа 2024 г. объект находился под контролем украинских сил. В то время он служил одним из их «безопасных» логистических пунктов.
Подрыв важного российского энергетического объекта, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ, военные считают преднамеренной провокацией киевского режима.
«Ее следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», – пояснили в Минобороны.
СКР уже возбудил дело о терроризме из-за подрыва ВСУ «Суджи» по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Станция, по данным следствия, получила значительные повреждения.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия сейчас соблюдает договоренность с США о ненападении на энергообъекты Украины.
20 марта официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание, данное Соединенным Штатам Америки. Он отдал приказ атаковать объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская, расположенной в Краснодарском крае. В результате атаки произошла разгерметизация резервуара с нефтью, что привело к масштабному возгоранию.