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В МО назвали подрыв «Суджи» провокацией для дискредитации мирных инициатив США

Ведомости

Минувшей ночью украинские войска целенаправленно подорвали газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Подрыв зафиксировали примерно в 00:20. Станция находилась всего в нескольких сотнях метров от границы со стороны Курской области.

По данным министерства, станция «Суджа» использовалась для транспортировки более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам. Однако с 7 августа 2024 г. объект находился под контролем украинских сил. В то время он служил одним из их «безопасных» логистических пунктов.

Подрыв важного российского энергетического объекта, осуществленный отступающими с территории Курской области подразделениями ВСУ, военные считают преднамеренной провокацией киевского режима.

«Ее следует рассматривать в общем ряду недавних ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации в целях дискредитации мирных инициатив президента США», – пояснили в Минобороны.

СКР уже возбудил дело о терроризме из-за подрыва ВСУ «Суджи» по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Станция, по данным следствия, получила значительные повреждения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что Россия сейчас соблюдает договоренность с США о ненападении на энергообъекты Украины.

20 марта официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила о том, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание, данное Соединенным Штатам Америки. Он отдал приказ атаковать объект энергетической инфраструктуры в станице Кавказская, расположенной в Краснодарском крае. В результате атаки произошла разгерметизация резервуара с нефтью, что привело к масштабному возгоранию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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