СКР возбудил дело о терроризме из-за подрыва ВСУ станции «Суджа»

14 марта стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже. В результате чего погибла сотрудница, а еще два человека получили травмы. Само историческое здание музея, которое было памятником архитектуры, теперь безвозвратно уничтожено.