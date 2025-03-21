Газета
Телеграм
/ Общество

СКР возбудил дело о терроризме из-за подрыва ВСУ станции «Суджа»

Объект получил значительные повреждения, заявили в ведомстве
Ведомости

Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о теракте из-за подрыва украинскими военными газораспределительной станции «Суджа». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, 20 марта незаконно вторгшиеся на территорию РФ военные Украины целенаправленно подорвали газораспределительную станцию «Суджа». Та получила значительные повреждения.

«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению», – пояснили в СКР.

По статье о теракте пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ грозит до 20 лет лишения свободы.

13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении под контроль России Суджи. С августа 2024 г. этот населенный пункт находился под контролем ВСУ. Суджа расположена на юго-западе Курской области, недалеко от границы с Украиной.

После освобождения Суджи началась эвакуация мирных жителей, которые находились под украинской оккупацией.

14 марта стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже. В результате чего погибла сотрудница, а еще два человека получили травмы. Само историческое здание музея, которое было памятником архитектуры, теперь безвозвратно уничтожено.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных