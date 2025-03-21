СКР возбудил дело о терроризме из-за подрыва ВСУ станции «Суджа»Объект получил значительные повреждения, заявили в ведомстве
Следственный комитет РФ (СКР) возбудил уголовное дело о теракте из-за подрыва украинскими военными газораспределительной станции «Суджа». Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По версии следствия, 20 марта незаконно вторгшиеся на территорию РФ военные Украины целенаправленно подорвали газораспределительную станцию «Суджа». Та получила значительные повреждения.
«В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к данному преступлению», – пояснили в СКР.
По статье о теракте пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ грозит до 20 лет лишения свободы.
13 марта Минобороны РФ сообщило о возвращении под контроль России Суджи. С августа 2024 г. этот населенный пункт находился под контролем ВСУ. Суджа расположена на юго-западе Курской области, недалеко от границы с Украиной.
После освобождения Суджи началась эвакуация мирных жителей, которые находились под украинской оккупацией.
14 марта стало известно, что ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже. В результате чего погибла сотрудница, а еще два человека получили травмы. Само историческое здание музея, которое было памятником архитектуры, теперь безвозвратно уничтожено.