Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи 13 марта 2025 г. Она расположена на юго-западе Курской области, недалеко от границы с Украиной. Расстояние от центра Суджи до границы составляет примерно 11 км. Этот населенный пункт находился под контролем вооруженных сил Украины с августа прошлого года.