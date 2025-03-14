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Один человек погиб в результате удара ВСУ по музею Суджи

Ведомости

ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, в результате чего погибла сотрудница, а еще два человека получили травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Удар пришелся по историческому зданию, которое было памятником архитектуры конца XIX в. Дом Чупилова теперь уничтожен.

По предварительным данным главы региона, погибшая – сотрудница музея, которая пришла в учреждение, чтобы оценить его состояние после освобождения Суджи.

«Еще двое сотрудников ранены – сейчас они доставляются в медицинское учреждение», – пояснил Хинштейн.

Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшей и раненым.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи 13 марта 2025 г. Она расположена на юго-западе Курской области, недалеко от границы с Украиной. Расстояние от центра Суджи до границы составляет примерно 11 км. Этот населенный пункт находился под контролем вооруженных сил Украины с августа прошлого года.

СКР 14 марта возбудил уголовное дело против ВСУ из-за обстрела мирных жителей Суджи при эвакуации. По данным следствия, в результате атаки там погибли два человека. А в селе Мартыновка украинские военные, как утверждается, пытали, а потом убили местного жителя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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