Один человек погиб в результате удара ВСУ по музею Суджи
ВСУ нанесли удар по зданию краеведческого музея в Судже, в результате чего погибла сотрудница, а еще два человека получили травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Удар пришелся по историческому зданию, которое было памятником архитектуры конца XIX в. Дом Чупилова теперь уничтожен.
По предварительным данным главы региона, погибшая – сотрудница музея, которая пришла в учреждение, чтобы оценить его состояние после освобождения Суджи.
«Еще двое сотрудников ранены – сейчас они доставляются в медицинское учреждение», – пояснил Хинштейн.
Губернатор пообещал оказать всю необходимую помощь семье погибшей и раненым.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Суджи 13 марта 2025 г. Она расположена на юго-западе Курской области, недалеко от границы с Украиной. Расстояние от центра Суджи до границы составляет примерно 11 км. Этот населенный пункт находился под контролем вооруженных сил Украины с августа прошлого года.
СКР 14 марта возбудил уголовное дело против ВСУ из-за обстрела мирных жителей Суджи при эвакуации. По данным следствия, в результате атаки там погибли два человека. А в селе Мартыновка украинские военные, как утверждается, пытали, а потом убили местного жителя.