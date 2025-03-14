СКР возбудил дело против ВСУ из-за обстрела мирных жителей Суджи при эвакуации
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении вооруженных сил Украины в связи с обстрелом мирных жителей Суджи Курской области во время эвакуации. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в результате атаки погибли два человека. Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта против мирного населения).
Кроме того, в селе Мартыновка украинские военные, как утверждается, сначала пытали, а затем убили местного жителя. Также сообщается, что в селе Казачья Локня были убиты трое российских военнослужащих, находившихся в плену.
Следователи также будут расследовать обстрелы населенных пунктов Каховка и Алешки в Херсонской области, в результате которых один человек погиб, двое получили ранения. СК России заявил, что все причастные к данным преступлениям будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.
28 февраля завершилось расследование уголовного дела против украинского бойца Руслана Полторацкого, задержанного ФСБ в Курской области в августе 2024 г. Он обвиняется в совершении теракта в Курской области (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствие установило, что вооруженный украинский военный незаконно вторгся в российский регион в составе подразделений ВСУ в августе прошлого года.
2 марта председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователи признали потерпевшими от нападения украинский военных на Курскую область свыше 27 000 человек.