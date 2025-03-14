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СКР возбудил дело против ВСУ из-за обстрела мирных жителей Суджи при эвакуации

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении вооруженных сил Украины в связи с обстрелом мирных жителей Суджи Курской области во время эвакуации. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в результате атаки погибли два человека. Дело возбуждено по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта против мирного населения).

Кроме того, в селе Мартыновка украинские военные, как утверждается, сначала пытали, а затем убили местного жителя. Также сообщается, что в селе Казачья Локня были убиты трое российских военнослужащих, находившихся в плену.

Следователи также будут расследовать обстрелы населенных пунктов Каховка и Алешки в Херсонской области, в результате которых один человек погиб, двое получили ранения. СК России заявил, что все причастные к данным преступлениям будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

28 февраля завершилось расследование уголовного дела против украинского бойца Руслана Полторацкого, задержанного ФСБ в Курской области в августе 2024 г. Он обвиняется в совершении теракта в Курской области (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствие установило, что вооруженный украинский военный незаконно вторгся в российский регион в составе подразделений ВСУ в августе прошлого года.

2 марта председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин заявил, что следователи признали потерпевшими от нападения украинский военных на Курскую область свыше 27 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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