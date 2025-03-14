СКР возбудил дело против ВСУ из-за обстрела мирных жителей Суджи при эвакуации

Следователи также будут расследовать обстрелы населенных пунктов Каховка и Алешки в Херсонской области, в результате которых один человек погиб, двое получили ранения. СК России заявил, что все причастные к данным преступлениям будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.