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СК завершил следствие в отношении украинского бойца, задержанного в приграничье

Ведомости

Расследование уголовного дела против украинского бойца Руслана Полторацкого, задержанного ФСБ в Курской области в августа 2024 г., завершено. Об этом сообщается в Telegram-канале военных следственных органов Следственного комитета (СК) России.

Он обвиняется в совершении теракта в Курской области (ч. 2 ст. 205 УК РФ). Следствие установило, что вооруженный украинский военный незаконно вторгся в российский регион в составе подразделений ВСУ в августе прошлого года. В Суджанском районе он препятствовал эвакуации жителей хутора Южный и применял боевое оружие для устрашения мирных граждан. Все это он делал для дестабилизации деятельности органов власти.

12 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщил, что Полторацкий был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пленный рассказал на допросе, что целью бригады ВСУ было дойти до Курска, а потом – до Белгорода. По его словам, это требовалось якобы для захвата территорий, чтобы при заключении мирного договора с Россией Украина могла ее обменять. Командир бригады утверждал, что эта операция – последняя надежда Киева.

25 февраля суд в России приговорил военнослужащих ВСУ Павла Олексюка, Сергея Горбаченко, Юрия Андрейченко и Григория Ляшенко к 15 и 16 годам колонии строгого режима. СК РФ сообщал, что суд признал их виновными в совершении теракта в Курской области (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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