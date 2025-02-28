СК завершил следствие в отношении украинского бойца, задержанного в приграничье

12 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ сообщил, что Полторацкий был задержан сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Курской области. Пленный рассказал на допросе, что целью бригады ВСУ было дойти до Курска, а потом – до Белгорода. По его словам, это требовалось якобы для захвата территорий, чтобы при заключении мирного договора с Россией Украина могла ее обменять. Командир бригады утверждал, что эта операция – последняя надежда Киева.