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ФСБ задержала украинского военнослужащего в Курской области

По словам пленного, ВСУ намеревались дойти до Курска и Белгорода
Ведомости

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали в регионе военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе при содействии местных жителей задержан военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», – говорится в сообщении.

На допросе, фрагмент которого опубликовал ТАСС, военнослужащий представился как Руслан Полторацкий. По его словам, командир с позывным «Стриж» сообщил членам бригады, что они ждут начала наступления на регион. Мужчина рассказал, что им было приказано брать мужчин в плен, а в случае оказания сопротивления – стрелять на поражение. При заходах в населенные пункты Курской области украинские военнослужащие занимались мародерством и «уносили с собой все, что могли унести».

Целью бригады ВСУ, заявил пленный, было дойти до Курска, а после – добраться до Белгорода. Это было необходимо якобы для захвата территорий, чтобы при заключении мирного договора с Россией Украина могла ее обменять. Командир бригады утверждал, что эта операция является последней надеждой Киева, уточнил пленный.

В июне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские военные расстреляли группу беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка. По его словам, погибли семеро мирных жителей.

Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области. Обстановку отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда перебросили резервы Вооруженных сил России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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