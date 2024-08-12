ФСБ задержала украинского военнослужащего в Курской области

ФСБ задержала украинского военнослужащего в Курской областиПо словам пленного, ВСУ намеревались дойти до Курска и Белгорода
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали в регионе военнослужащего вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
«Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области в Беловском районе при содействии местных жителей задержан военнослужащий 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», – говорится в сообщении.
На допросе, фрагмент которого опубликовал ТАСС, военнослужащий представился как Руслан Полторацкий. По его словам, командир с позывным «Стриж» сообщил членам бригады, что они ждут начала наступления на регион. Мужчина рассказал, что им было приказано брать мужчин в плен, а в случае оказания сопротивления – стрелять на поражение. При заходах в населенные пункты Курской области украинские военнослужащие занимались мародерством и «уносили с собой все, что могли унести».
Целью бригады ВСУ, заявил пленный, было дойти до Курска, а после – добраться до Белгорода. Это было необходимо якобы для захвата территорий, чтобы при заключении мирного договора с Россией Украина могла ее обменять. Командир бригады утверждал, что эта операция является последней надеждой Киева, уточнил пленный.
В июне советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские военные расстреляли группу беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка. По его словам, погибли семеро мирных жителей.
Утром 6 августа вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись на территорию Курской области. Обстановку отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, чтобы упростить оказание помощи пострадавшим, включая вынужденных переселенцев. В регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда перебросили резервы Вооруженных сил России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.