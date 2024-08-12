ФСБ задержала украинского военнослужащего в Курской области

На допросе, фрагмент которого опубликовал ТАСС, военнослужащий представился как Руслан Полторацкий. По его словам, командир с позывным «Стриж» сообщил членам бригады, что они ждут начала наступления на регион. Мужчина рассказал, что им было приказано брать мужчин в плен, а в случае оказания сопротивления – стрелять на поражение. При заходах в населенные пункты Курской области украинские военнослужащие занимались мародерством и «уносили с собой все, что могли унести».