Симоньян возглавит общественный совет при уполномоченном по правам человека

По словам омбудсмена, в совет планируется включить руководителей некоммерческих организаций, журналистов, юристов и экспертов – представителей гражданского общества. Они будут помогать решать проблемы граждан и разбираться в причинах их возникновения, чтобы предотвращать подобные ситуации в будущем. Лантратова выразила уверенность, что совет станет площадкой, куда люди смогут обратиться со сложными вопросами, а участники – выслушать разные мнения и совместно искать решения.