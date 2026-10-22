Симоньян возглавит общественный совет при уполномоченном по правам человека
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Лантратова предложила главному редактору международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарите Симоньян возглавить и сформировать общественный совет при омбудсмене. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Я знаю Маргариту как человека, который не остается в стороне, когда кому-то нужна помощь. Она умеет быстро находить выход из сложных ситуаций», – написала Лантратова.
По словам омбудсмена, в совет планируется включить руководителей некоммерческих организаций, журналистов, юристов и экспертов – представителей гражданского общества. Они будут помогать решать проблемы граждан и разбираться в причинах их возникновения, чтобы предотвращать подобные ситуации в будущем. Лантратова выразила уверенность, что совет станет площадкой, куда люди смогут обратиться со сложными вопросами, а участники – выслушать разные мнения и совместно искать решения.
Симоньян – российская журналистка, главный редактор RT. В 2025 г. она призналась, что больна раком молочной железы. 8 сентября она сообщила, что смогла победить болезнь после года лечения.