Маргарита Симоньян сообщила о победе над раком после года лечения

8 сентября 2025 г. журналистка сообщила, что больна тяжелым заболеванием. Тогда она сообщила, что готовится к тяжелой операции. По ее словам, она решилась рассказать об этом, чтобы не дать запустить слухи и подбодрить тех, кто проходит через такие же испытания. 11 сентября она рассказала, что вернулась домой после операции, однако ей предстоит курс лечения.