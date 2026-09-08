Маргарита Симоньян сообщила о победе над раком после года лечения
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян смогла победить рак молочный железы после года лечения. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.
До этого она заявляла, что сегодня у нее запланирована компьютерная томография. На видео, выложенном в канале, журналистка призвала подписчиков молиться за нее, поскольку от результатов процедуры зависит, будет она жить или нет. Чуть позже она поделилась итогами компьютерной томографии.
«Спасибо Господу, спасибо всем, кто молился <...>. Слава Богу, все чисто», – рассказала Симоньян.
8 сентября 2025 г. журналистка сообщила, что больна тяжелым заболеванием. Тогда она сообщила, что готовится к тяжелой операции. По ее словам, она решилась рассказать об этом, чтобы не дать запустить слухи и подбодрить тех, кто проходит через такие же испытания. 11 сентября она рассказала, что вернулась домой после операции, однако ей предстоит курс лечения.
22 сентября того же года Симоньян призналась, что больна раком молочной железы. «Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать», – подчеркнула она.