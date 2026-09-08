Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 680-0,45%CNY Бирж.12,757-1,05%IMOEX2 274,08+0,37%RTSI828,45+0,04%RGBI113,66-0,08%RGBITR773,62-0,04%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Маргарита Симоньян сообщила о победе над раком после года лечения

Сергей Пахомов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян смогла победить рак молочный железы после года лечения. Об этом журналистка сообщила в своем Telegram-канале.

До этого она заявляла, что сегодня у нее запланирована компьютерная томография. На видео, выложенном в канале, журналистка призвала подписчиков молиться за нее, поскольку от результатов процедуры зависит, будет она жить или нет. Чуть позже она поделилась итогами компьютерной томографии.

«Спасибо Господу, спасибо всем, кто молился <...>. Слава Богу, все чисто», – рассказала Симоньян.

8 сентября 2025 г. журналистка сообщила, что больна тяжелым заболеванием. Тогда она сообщила, что готовится к тяжелой операции. По ее словам, она решилась рассказать об этом, чтобы не дать запустить слухи и подбодрить тех, кто проходит через такие же испытания. 11 сентября она рассказала, что вернулась домой после операции, однако ей предстоит курс лечения.

22 сентября того же года Симоньян призналась, что больна раком молочной железы. «Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать», – подчеркнула она.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте