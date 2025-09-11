Газета
Симоньян сообщила о своем состоянии после операции

Ведомости

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что после перенесенной операции уже вернулась домой, но впереди ее ждет курс лечения.

«Спасибо всем, кланяюсь всем, кто молится и желает добра. Я уже дома, мне еще больно. Впереди много лечения. Или немного. Как распорядится Господь. Уповаю на него и благодарю всех вас», – написала она в Telegram-канале.

8 сентября Симоньян сообщила о тяжелой болезни и предстоящей операции, отметив, что решила говорить об этом открыто, чтобы развеять слухи и поддержать людей с похожими испытаниями. Она также напомнила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, девятый месяц находится в коме. Она напомнила пословицу о том, что «пришла беда – отворяй ворота», пояснив, что у них в семье ворота уже просто снесло ветром судьбы.

9 сентября Симоньян вышла из наркоза и поблагодарила всех, кто поддерживал ее и молился за нее.

