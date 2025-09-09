Симоньян перенесла операцию в связи с тяжелой болезнью

8 сентября в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» Симоньян сообщила, что у нее диагностировали серьезное заболевание и в ближайшее время ей предстоит операция. Она пояснила, что решилась рассказать об этом, чтобы не дать распространиться слухам и подбодрить тех, кто проходит через такие же испытания.