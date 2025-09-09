Симоньян перенесла операцию в связи с тяжелой болезнью
Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что перенесла операцию в связи с тяжелой болезнью. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. <…> Спасибо всем, кто переживал и молился», – написала она.
8 сентября в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» Симоньян сообщила, что у нее диагностировали серьезное заболевание и в ближайшее время ей предстоит операция. Она пояснила, что решилась рассказать об этом, чтобы не дать распространиться слухам и подбодрить тех, кто проходит через такие же испытания.