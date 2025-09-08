Газета
Общество

Симоньян рассказала о предстоящей операции из-за тяжелой болезни

Ведомости

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что врачи диагностировали у нее серьезное заболевание и в ближайшее время ей предстоит операция. Об этом она сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По ее словам, она решилась рассказать об этом, чтобы не дать запустить слухи и  подбодрить тех, кто проходит через такие же испытания.

«За эту неделю у меня диагностировали страшную тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», – сказала она, указав на церковный орден княгини Ольги, которым днем раньше ее наградил патриарх Кирилл.

Симоньян подчеркнула, что, несмотря на проблемы со здоровьем, вышла в эфир, чтобы поддержать семьи, чьи близкие находятся на фронте.

Она также напомнила, что ее муж, режиссер Тигран Кеосаян, уже девятый месяц находится в коме. Симоньян вспомнила пословицу «пришла беда – отворяй ворота». Но, по ее словам, у них в доме ворота уже просто «снесло ветром судьбы».

18 июля Симоньян сообщала об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна, который в январе пережил клиническую смерть и впал в кому.

