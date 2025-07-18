Симоньян сообщила об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна
Улучшения в состоянии режиссера Тиграна Кеосаяна, который в январе пережил клиническую смерть и впал в кому, нет. Об этом сообщила его жена, главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.
«Просто нечего сказать», – ответила Симоньян на просьбу рассказать о состоянии Кеосаяна.
8 января Симоньян сообщила, что ее супруг пережил клиническую смерть и находится в коме. Ранее он в течение длительного времени испытывал проблемы с сердцем.
В апреле Симоньян заявила, что Кеосаян начал приходить в себя – открывал рот, шевелился и протягивал руки. По ее словам, до 30 января он никак не реагировал на какие-либо действия, а потом постепенно стал шевелить рукой и открывать глаза. Журналистка добавила, что врачи не дают прогнозов по состоянию ее мужа и напомнила, что он пережил три инфаркта.
Кеосаяну 59 лет. Он является режиссером, сценаристом и продюсером, снимался в кино. Известность Кеосаяну принесли снятые им фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и телесериал «Мужская работа». Он также является автором и ведущим телепрограммы «Международная пилорама». В январе президент РФ Владимир Путин присвоил режиссеру почетное звание заслуженного артиста России.