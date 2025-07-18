Симоньян сообщила об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна

В апреле Симоньян заявила, что Кеосаян начал приходить в себя – открывал рот, шевелился и протягивал руки. По ее словам, до 30 января он никак не реагировал на какие-либо действия, а потом постепенно стал шевелить рукой и открывать глаза. Журналистка добавила, что врачи не дают прогнозов по состоянию ее мужа и напомнила, что он пережил три инфаркта.