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Симоньян сообщила об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна

Ведомости

Улучшения в состоянии режиссера Тиграна Кеосаяна, который в январе пережил клиническую смерть и впал в кому, нет. Об этом сообщила его жена, главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«Просто нечего сказать», – ответила Симоньян на просьбу рассказать о состоянии Кеосаяна.

8 января Симоньян сообщила, что ее супруг пережил клиническую смерть и находится в коме. Ранее он в течение длительного времени испытывал проблемы с сердцем.

В апреле Симоньян заявила, что Кеосаян начал приходить в себя – открывал рот, шевелился и протягивал руки. По ее словам, до 30 января он никак не реагировал на какие-либо действия, а потом постепенно стал шевелить рукой и открывать глаза. Журналистка добавила, что врачи не дают прогнозов по состоянию ее мужа и напомнила, что он пережил три инфаркта.

Кеосаяну 59 лет. Он является режиссером, сценаристом и продюсером, снимался в кино. Известность Кеосаяну принесли снятые им фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и телесериал «Мужская работа». Он также является автором и ведущим телепрограммы «Международная пилорама». В январе президент РФ Владимир Путин присвоил режиссеру почетное звание заслуженного артиста России.

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