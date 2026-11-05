Никол Пашинян готов подать заявку на вступление в ЕС уже в 2027–2028 годах

На данный момент Ереван ведет диалог с Еврокомиссией по поводу либерализации визового режима. Стороны рассчитывают завершить этот процесс к 2029 г. По словам Пашиняна, за счет подачи заявки в ЕС армянское правительство стремится представить согражданам альтернативу, поскольку «традиционно в Армении и, возможно, в соседних странах бытует мнение, что у нее нет альтернативы». Кроме того, так Ереван пытается диверсифицировать свои политические и экономические отношения, добавил армянский премьер: «Если в каких-либо отношениях нет баланса, всегда существует риск».