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Никол Пашинян готов подать заявку на вступление в ЕС уже в 2027–2028 годах

Это будет означать разрыв экономических связей с ЕАЭС и Россией
Нурлан Гасымов
Инициатива премьера Никола Пашиняна о вступлении в ЕС повлечет выход Армении из ЕАЭС и может стоить экономике страны 15% ВВП
Инициатива премьера Никола Пашиняна о вступлении в ЕС повлечет выход Армении из ЕАЭС и может стоить экономике страны 15% ВВП / Hans Lucas / REUTERS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу Euronews назвал реалистичным вариант подачи заявки на вступление страны в Евросоюз (ЕС) в 2027 или 2028 г. При этом он отметил, что понимает необходимость выбора между ЕС и дальнейшим членством республики в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), поэтому эту дилемму, по словам премьера, предстоит разрешить армянским гражданам.

На данный момент Ереван ведет диалог с Еврокомиссией по поводу либерализации визового режима. Стороны рассчитывают завершить этот процесс к 2029 г. По словам Пашиняна, за счет подачи заявки в ЕС армянское правительство стремится представить согражданам альтернативу, поскольку «традиционно в Армении и, возможно, в соседних странах бытует мнение, что у нее нет альтернативы». Кроме того, так Ереван пытается диверсифицировать свои политические и экономические отношения, добавил армянский премьер: «Если в каких-либо отношениях нет баланса, всегда существует риск».

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