Еврокомиссия назвала ЕС «главным спонсором» Украины
Евросоюз стал крупнейшим спонсором Украины, выделив на ее поддержку 231,5 млрд евро с начала российской специальной военной операции. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии по итогам встречи в Брюсселе.
«Как самый крупный спонсор Украины, ЕС уже предоставил ей 231,5 млрд евро», – сообщили в Еврокомиссии (цитата по ТАСС).
3 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал предложения Евросоюза о прекращении огня на Украине, в том числе инициативы об энергетическом, продовольственном, воздушном и морском перемирии. По мнению главы МИДа, такие меры направлены не на достижение мира, а на предоставление Киеву времени для восстановления военного потенциала.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обстоятельства заставят Евросоюз вернуться к сотрудничеству с Россией, а новые европейские политики изменят нынешний курс ЕС.