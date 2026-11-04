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В Москве прошло прощание с участником группы «Любэ» Тарасовым

Максим Цуланов
Максим Блинов / РИА Новости
Максим Блинов / РИА Новости

Бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова похоронили на Рублевском кладбище, передает «РИА Новости».

Церемония прощания с музыкантом прошла в храме Космы и Дамиана в Москве.

Тарасова не стало 1 ноября в возрасте 64 лет. Музыкант последние месяцы лечился от онкологического заболевания. Позже он был госпитализирован, но спасти его не смогли.

Он родился 2 декабря 1961 г. в Москве. Получил образование на дирижерско-хоровом отделении Академии имени Ипполитова-Иванова. Стал бэк-вокалистом «Любэ» со дня основания группы в 1989 г., принимал участие в записи всех альбомов. В концертном составе появился в 2005 г. В группе на бэк-вокале выступает сын Тарасова Серафим.

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