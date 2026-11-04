В Москве прошло прощание с участником группы «Любэ» Тарасовым
Бэк-вокалиста группы «Любэ» Алексея Тарасова похоронили на Рублевском кладбище, передает «РИА Новости».
Церемония прощания с музыкантом прошла в храме Космы и Дамиана в Москве.
Тарасова не стало 1 ноября в возрасте 64 лет. Музыкант последние месяцы лечился от онкологического заболевания. Позже он был госпитализирован, но спасти его не смогли.
Он родился 2 декабря 1961 г. в Москве. Получил образование на дирижерско-хоровом отделении Академии имени Ипполитова-Иванова. Стал бэк-вокалистом «Любэ» со дня основания группы в 1989 г., принимал участие в записи всех альбомов. В концертном составе появился в 2005 г. В группе на бэк-вокале выступает сын Тарасова Серафим.