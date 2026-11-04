В Запорожской области нарушено электроснабжение после атаки ВСУ

26 октября Мелитополь Запорожской области подвергся ночной массированной атаке БПЛА, в результате пострадали три человека, в том числе двое детей. При атаке на частные дома пострадали дети 2015 и 2016 г. р., а также мужчина 1961 г. р. Повреждения зафиксированы в центральной части города. Там пострадали частные домовладения, многоквартирный жилой дом и административные здания.