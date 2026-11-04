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В Запорожской области нарушено электроснабжение после атаки ВСУ

Ксения Наумчик
Александр Полегенько / ТАСС
Александр Полегенько / ТАСС

Электроснабжение Запорожской области нарушено в результате атаки украинских беспилотников на магистральные энергосети за пределами региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, из-за повреждения энергетической инфраструктуры временно перестали действовать графики подачи электричества.

Работы по восстановлению электроснабжения находятся на особом контроле федерального центра, уточнил Балицкий.

27 октября пассажирский автобус, следовавший по маршруту Симферополь – Москва, подвергся атаке украинского беспилотника в районе города Приморска в Запорожской области, в результате погиб один человек. В автобусе находился 31 человек.

26 октября Мелитополь Запорожской области подвергся ночной массированной атаке БПЛА, в результате пострадали три человека, в том числе двое детей. При атаке на частные дома пострадали дети 2015 и 2016 г. р., а также мужчина 1961 г. р. Повреждения зафиксированы в центральной части города. Там пострадали частные домовладения, многоквартирный жилой дом и административные здания.

Ночью 4 ноября силы ПВО уничтожили 709 дронов над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Адыгея, акваториями Азовского и Черного морей.

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