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Казахстан готов возобновить поставки нефти по «Дружбе»

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Казахстан готов возобновить поставки нефти по «Дружбе», приостановленные с мая. Об этом объявили в минэнерго республики.

«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления», - сказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов (цитата по ТАСС).

Глава ведомства добавил, что техническая возможность у Казахстана для поставок есть, теперь Астана ожидает ответ от российской стороны.

Поставки казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» были приостановлены с 1 мая. Энергоресурс перенаправили на другие логистические направления. Вице-премьер России Александр Новак связывал это «с техническими возможностями».

В России транспортировку по «Дружбе» обеспечивает «Транснефть», в Белоруссии «Дружба» разделяется на южную (идет через Украину в Венгрию, украинский участок возобновил работу 22 апреля) и северную (через Польшу и Германию) ветки.

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