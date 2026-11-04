Казахстан готов возобновить поставки нефти по «Дружбе»
Казахстан готов возобновить поставки нефти по «Дружбе», приостановленные с мая. Об этом объявили в минэнерго республики.
«Официальный запрос мною лично был адресован, тет-а-тет, запрос передан. Казахстанская сторона ожидает ответ от российской стороны по поводу возобновления», - сказал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов (цитата по ТАСС).
Глава ведомства добавил, что техническая возможность у Казахстана для поставок есть, теперь Астана ожидает ответ от российской стороны.
Поставки казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» были приостановлены с 1 мая. Энергоресурс перенаправили на другие логистические направления. Вице-премьер России Александр Новак связывал это «с техническими возможностями».
В России транспортировку по «Дружбе» обеспечивает «Транснефть», в Белоруссии «Дружба» разделяется на южную (идет через Украину в Венгрию, украинский участок возобновил работу 22 апреля) и северную (через Польшу и Германию) ветки.