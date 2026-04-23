Что значит прекращение транзита нефти из Казахстана в Германию через Россию

Что значит прекращение транзита нефти из Казахстана в Германию через РоссиюЭто усилит потребности Европы в поставке казахстанской нефти через российские порты
Казахстанская нефть, которую раньше качали в Германию по нефтепроводу «Дружба», с 1 мая пойдет по другим направлениям. Это связано «с техническими возможностями», заявил журналистам 22 апреля первый вице-премьер России Александр Новак, подтвердив сообщения властей Казахстана и ФРГ о прекращении транзита.
«С 1 мая действительно объем поставок казахстанской нефти, которая по «Дружбе» раньше шла в Германию, будет направляться в другие логистические направления, в свободные. Это связано с техническими возможностями на сегодняшний день», – сказал он (цитата по ТАСС). Что значат «технические возможности», Новак не пояснил.
Ранее днем министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов подтвердил данные Reuters от 21 апреля, что прокачка казахстанской нефти по «Дружбе» с 1 мая прекращается. «На май <...> транзит через Атырау – Самара по направлению нефтепровода «Дружба» и далее на [нефтеперерабатывающий] завод в Шведт у нас ноль», – сказал Аккенженов журналистам (цитата по ТАСС).
Он добавил, что это связано с техническими вопросами. «Скорее всего, с недавними ударами по российской инфраструктуре, я делаю такое допущение», – пояснил казахстанский министр. С немецкой стороны прекращение поставок по «Дружбе» на нефтеперерабатывающий завод РСК в Шведте подтвердило Федеральное сетевое агентство (ФСА) ФРГ. Об этом ведомство уведомила владеющая НПЗ Rosneft Deutschland (под управлением ФСА ФРГ с 2022 г.).
В России транспортировку по «Дружбе» обеспечивает «Транснефть». В Белоруссии «Дружба» разделяется на южную (идет через Украину в Венгрию, украинский участок возобновил работу 22 апреля) и северную (через Польшу и Германию) ветки. Годичное соглашение о поставках в Германию «Казтрансойл» подписал с польским оператором PERN в декабре 2025 г.
Новак 22 апреля сообщил, что перенаправлением казахстанской нефти, шедшей по «Дружбе», занимаются Минэнерго России и «Транснефть». Он не уточнил новые направления. «Ведомости» направили запросы в Минэнерго и «Транснефть». Но Аккенженов еще утром 22 апреля допустил, что Казахстан перераспределяет поставки, возможно, через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), а также КНР.
По КТК, основному экспортному маршруту, по данным самой компании, Казахстан поставил в 2025 г. рекордные 70,65 млн т нефти (рост с 2024 г. на 7 млн т), несмотря на украинские удары по инфраструктуре консорциума. По «Дружбе», по данным правительства Казахстана, в 2025 г. было поставлено 2,1 млн т для ФРГ, план на 2026 г. составлял 2,5 млн т. Для Германии в 2025 г. Казахстан, по данным Евростата, делил место ее второго поставщика (13%) с Норвегией, уступая лишь США (15%), при этом ФРГ для ЕС – четвертый производитель топлива (1,6 млн т) и первый – нефтепродуктов. Казахстан занял в 2025 г., по данным Евростата, второе место по поставкам нефти в ЕС с объемом в 55,8 млн т. Доля России упала с 25,8% в 2021 г. до 2,2% в 2025 г.
Для европейцев временная потеря транзита из Казахстана по «Дружбе» значит усиление зависимости от поставок морем через российские порты, говорит эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков: «Получается, они будут больше заинтересованы в прекращении ударов со стороны Украины». Перенаправление в Китай казахстанской нефти менее удобно, поскольку трубы в этом направлении уже заполнены российской нефтью, добавляет Юшков.
Для Казахстана, 80% экспорта которого идет по КТК, приостановка «Дружбы» важный сигнал для диверсификации маршрутов и доступа к рынку Европы, отмечает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. По мнению Кабакова, высвобождающиеся объемы в 200 000–250 000 т/мес. будут перенаправлены на КТК, российские порты вроде Усть-Луги или каспийское направление с выходом на Азербайджан. «Ситуация не критична, но усиливает структурные риски: удорожает логистику, усиливает зависимость от ограниченного числа маршрутов. КТК станет еще важнее, несмотря на уязвимость к атакам. Загрузка в южную ветку «Дружбы» маловероятна из-за дефицита ее мощности, иной географии поставок и политической чувствительности», – считает эксперт.