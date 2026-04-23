Что значит прекращение транзита нефти из Казахстана в Германию через Россию

По КТК, основному экспортному маршруту, по данным самой компании, Казахстан поставил в 2025 г. рекордные 70,65 млн т нефти (рост с 2024 г. на 7 млн т), несмотря на украинские удары по инфраструктуре консорциума. По «Дружбе», по данным правительства Казахстана, в 2025 г. было поставлено 2,1 млн т для ФРГ, план на 2026 г. составлял 2,5 млн т. Для Германии в 2025 г. Казахстан, по данным Евростата, делил место ее второго поставщика (13%) с Норвегией, уступая лишь США (15%), при этом ФРГ для ЕС – четвертый производитель топлива (1,6 млн т) и первый – нефтепродуктов. Казахстан занял в 2025 г., по данным Евростата, второе место по поставкам нефти в ЕС с объемом в 55,8 млн т. Доля России упала с 25,8% в 2021 г. до 2,2% в 2025 г.