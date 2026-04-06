Что значит обнаружение взрывчатки у трубопровода с российским газом в Сербии

Что значит обнаружение взрывчатки у трубопровода с российским газом в СербииВ ЕС вряд ли серьезно отреагируют на угрозу важному для Венгрии «Балканскому потоку»
Сербские поисковые подразделения 5 апреля обнаружили взрывчатку и детонаторы для подрыва газопровода, связывающего эту страну с Венгрией («Балканский поток», ветка от «Турецкого потока» с российским газом), близ населенного пункта Велебит. Об этом первым рассказал президент Сербии Александр Вучич на своей личной странице в Facebook (принадлежит компании Meta , признанной экстремистской и запрещенной в России). По его словам, найденная взрывчатка имела «большую разрушительную силу», которая могла не только сорвать снабжение газом, но и «поставить под угрозу очень много людей». Сербский лидер также сообщил о переговорах по этому поводу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, которого Вучич «ознакомил с первыми результатами расследования военно-полицейских органов».
Орбан, в свою очередь, анонсировал внеочередное заседание совета обороны Венгрии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал попытку диверсии на сербском участке газопровода нападением на суверенитет его страны со стороны Украины. Позже он же сказал, что участок трубопровода на территории Венгрии от Сербии до Словакии будет взят под охрану армией.
Кроме того, Вучич так описал происходящее журналистам: «Мировые, т. е. геополитические, игры нас не оставят в покое, и мы должны показать наивысшую степень обороноспособности и немилосердно будем поступать с каждым, кто задумает угрожать жизненно важной инфраструктуре Сербии» (цитата по «РИА Новости»).
Известно, что на севере Сербии развернулась масштабная спецоперация: армия и полиция оцепили села Велебит, Трешньевац и Войвода-Зимонич после обнаружения подозрительных предметов вблизи газопровода, пишет Nova Ekonomija. В этом районе было задействовано 140 силовиков и вертолеты. Из-за угрозы взрыва оказались блокированы ключевые дорожные маршруты по направлению Трешньевац – Войвода-Зимонич и Войвода-Зимонич – Велебит. Передвижение граждан в районе блокировки было затруднено.
Эти сообщения о возможной попытке взрыва газопровода появились на фоне обострения венгеро-украинских отношений, а также приближения парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. И ранее Сийярто предупреждал о необходимости готовиться к возможным атакам Киева на инфраструктуру «Турецкого потока».
Отношения между Украиной и Венгрией в очередной раз обострились после прекращения Киевом прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в конце января 2026 г. Что же касается раскладов на скорых выборах в Венгрии, то часть опросов показывает падение популярности партии Орбана «Фидес». По данным агрегатора опросов Politico на 30 марта, в пользу этой силы высказывается 39% граждан, а в поддержку оппозиционной партии «Тиса» – 49%.
Учитывая, что ранее взрывы «Северных потоков» Еврокомиссия оставила без своего внимания, то вряд ли в Брюсселе зашевелятся и из-за несработавшей взрывчатки около интерконнектора Венгрия – Сербия, говорит доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов. По мнению эксперта, если инцидент получит реальное расследование, то стрелка может указать на Киев. «А между Киевом и Будапештом Брюссель ставит на первый. Не уверен, что ЕС находится в сговоре с организаторами диверсии, но и помогать ненавистному Орбану стимулов в Брюсселе мало. ЕС выгодно, чтобы Орбан проиграл выборы, и в этом его интересы с [президентом Украины Владимиром] Зеленским совпадают», – подчеркнул Гасанов.