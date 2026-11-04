Прокат электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве

В прошлом году сезон электросамокатов в Москве завершился 14 ноября. В прошлом году москвичи совершили более 75 млн поездок. В 85% случаев самокаты и велосипеды арендовали, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома или офиса. Новый сезон начался 1 апреля этого года.