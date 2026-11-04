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Прокат электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве

Максим Цуланов

В Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.

«Сервисы включат самокаты, когда в столицу вернется теплая погода», – говорится в сообщении.

Владельцам личных самокатов и велосипедов рекомендовали на период непогоды пользоваться городским транспортом.

В прошлом году сезон электросамокатов в Москве завершился 14 ноября. В прошлом году москвичи совершили более 75 млн поездок. В 85% случаев самокаты и велосипеды арендовали, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома или офиса. Новый сезон начался 1 апреля этого года.

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