Прокат электросамокатов и велосипедов приостановили в Москве
В Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщили в департаменте транспорта столицы.
«Сервисы включат самокаты, когда в столицу вернется теплая погода», – говорится в сообщении.
Владельцам личных самокатов и велосипедов рекомендовали на период непогоды пользоваться городским транспортом.
В прошлом году сезон электросамокатов в Москве завершился 14 ноября. В прошлом году москвичи совершили более 75 млн поездок. В 85% случаев самокаты и велосипеды арендовали, чтобы добраться до остановок городского транспорта, метро, дома или офиса. Новый сезон начался 1 апреля этого года.