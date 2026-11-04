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Над Россией сбили 709 беспилотников

Антон Потоков

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 709 украинских беспилотников над российскими регионами ночью 4 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, республик Крым и Адыгея, акваториями Азовского и Черного морей.

Согласно Telegram-каналу Росавиации, ограничения на полеты вводились в Саратове, Нижнем Новгороде, Ижевске, Казани, Нижнекамске, Бугульме, Самаре, Волгограде, Ульяновске, Уфе.

Утром 4 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 8 БПЛА, летевших на Москву. Над Ростовской областью уничтожили 10 беспилотников.

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