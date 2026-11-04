Трамп объяснил результаты республиканцев отсутствием своей фамилии в бюллетене

«Ведомости» еще до выборов отмечали, что республиканцы идут к поражению: большинство опросов отдавало предпочтение демократам. Исторически президентская партия почти всегда теряет Палату представителей на промежуточных выборах – с 1946 г. это произошло в 18 из 20 случаев. Первого ноября Трамп обещал в случае победы демократов стать «мистером вето» и не позволить им «разрушить страну».