Трамп объяснил результаты республиканцев отсутствием своей фамилии в бюллетене
Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы потерпели бы поражение иначе, если бы его имя было в избирательном бюллетене. Об этом он написал в Truth Social. По прогнозу Decision Desk HQ, вероятность перехода контроля над Палатой представителей к демократам составляет 84%.
«Моей фамилии не было в бюллетене – если бы была, мы бы победили СОКРУШИТЕЛЬНО. Спасибо за Ваше внимание к этому вопросу», – написал Трамп. Согласно оценке Decision Desk HQ, шансы Республиканской партии удержать нижнюю палату составляют 16%.
Третьего ноября в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Американцы избирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 сенаторов. До голосования республиканцы имели незначительное большинство в нижней палате – 218 мест против 214 у демократов.
«Ведомости» еще до выборов отмечали, что республиканцы идут к поражению: большинство опросов отдавало предпочтение демократам. Исторически президентская партия почти всегда теряет Палату представителей на промежуточных выборах – с 1946 г. это произошло в 18 из 20 случаев. Первого ноября Трамп обещал в случае победы демократов стать «мистером вето» и не позволить им «разрушить страну».