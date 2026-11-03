Reuters узнал о подготовке сделки по продаже активов «Лукойла»
По словам трех собеседников агентства, банк, действующий от имени консорциума, уже приобрел у западных инвестфондов замороженные бумаги «Лукойла» на несколько миллиардов долларов. В консорциум также входят инвесторы из ОАЭ International Holding Company и Al Hail Holding, сирийско-катарские братья Аль-Хайят и американская Корпорация международного финансирования развития.
Зарубежные активы «Лукойла» включают нефтяные месторождения, НПЗ и автозаправочные станции в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке. В январе 2026 г. их стоимость оценивалась в $22 млрд. С тех пор портфель подешевел, поскольку часть объектов прекратила работу, отмечают источники Reuters.
9 октября американская инвестиционная компания Carlyle Group подтвердила Reuters, что больше не рассматривает приобретение международных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Подробностей о причинах отказа от дальнейшего участия в переговорах в сообщении не приводится.
8 октября «Финмаркет» обратил внимание, что соглашение «Лукойла» о продаже активов международного Lukoil International GmbH (LIG) Carlyle утратило силу. Оно истекло в конце июня, поскольку не получило одобрения Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. При этом в сентябре сообщалось, что OFAC продлило до 22 октября лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH.