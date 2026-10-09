Carlyle подтвердила выход из процесса покупки зарубежных активов «Лукойла»

8 октября «Финмаркет» обратил внимание, что соглашение «Лукойла» о продаже активов международного Lukoil International GmbH (LIG) Carlyle утратило силу. Оно истекло в конце июня, поскольку не получило одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. При этом в сентябре сообщалось, что OFAC продлило до 22 октября лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH.