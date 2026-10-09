Carlyle подтвердила выход из процесса покупки зарубежных активов «Лукойла»
Carlyle вышла из процесса рассмотрения сделки по покупке зарубежных активов российской компании. Других подробностей о причинах отказа от дальнейшего участия в переговорах в сообщении не приводится.
8 октября «Финмаркет» обратил внимание, что соглашение «Лукойла» о продаже активов международного Lukoil International GmbH (LIG) Carlyle утратило силу. Оно истекло в конце июня, поскольку не получило одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. При этом в сентябре сообщалось, что OFAC продлило до 22 октября лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH.
Российская нефтяная компания начала переговоры о продаже активов своего международного подразделения осенью 2025 г., когда «Лукойл» попал под санкции американского OFAC. В январе 2026 г. «Лукойл» объявил, что договорился о продаже активов Carlyle. Уточнялось, что сделка не включает активы в Казахстане – они должны остаться в собственности группы.