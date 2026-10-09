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Carlyle подтвердила выход из процесса покупки зарубежных активов «Лукойла»

Ксения Наумчик
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Американская инвестиционная компания Carlyle Group подтвердила, что больше не рассматривает приобретение международных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя Carlyle.

Carlyle вышла из процесса рассмотрения сделки по покупке зарубежных активов российской компании. Других подробностей о причинах отказа от дальнейшего участия в переговорах в сообщении не приводится.

8 октября «Финмаркет» обратил внимание, что соглашение «Лукойла» о продаже активов международного Lukoil International GmbH (LIG) Carlyle утратило силу. Оно истекло в конце июня, поскольку не получило одобрение Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. При этом в сентябре сообщалось, что OFAC продлило до 22 октября лицензию, которая разрешает ведение переговоров и вступление в условные соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH.

Российская нефтяная компания начала переговоры о продаже активов своего международного подразделения осенью 2025 г., когда «Лукойл» попал под санкции американского OFAC. В январе 2026 г. «Лукойл» объявил, что договорился о продаже активов Carlyle. Уточнялось, что сделка не включает активы в Казахстане – они должны остаться в собственности группы.

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