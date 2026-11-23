«Четыре лапы» не получала сообщений о гибели основателей в Чили
Сеть зоомагазинов «Четыре лапы» не получала от местных властей Чили подтверждений о гибели основателей компании. Об этом «Ведомостям» сообщили представители сети.
«От местных властей нет подтверждения информации. Выясняем», – сказали в компании.
22 ноября посольство РФ в Чили сообщило, что в результате столкновения туристического автобуса и грузовика на севере региона Магальянес в Чили на трассе, соединяющей Пунта-Аренас и Пуэрто-Наталес, погибли двое россиян. В результате аварии также пострадали пять человек, среди них были двое россиян. Госпитализация гражданам РФ не потребовалась. Дипломаты уже установили контакт с родными погибших. Авария произошла 21 ноября.
Ряд российским СМИ писали, что погибшими могли быть основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины.