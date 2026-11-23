22 ноября посольство РФ в Чили сообщило, что в результате столкновения туристического автобуса и грузовика на севере региона Магальянес в Чили на трассе, соединяющей Пунта-Аренас и Пуэрто-Наталес, погибли двое россиян. В результате аварии также пострадали пять человек, среди них были двое россиян. Госпитализация гражданам РФ не потребовалась. Дипломаты уже установили контакт с родными погибших. Авария произошла 21 ноября.