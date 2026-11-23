Матвиенко: коммерциализация интеллектуальной собственности в России ограничена
При росте числа числа заявок на регистрацию изобретений коммерциализация интеллектуальной собственности в России остается ограниченной. Об этом в ходе заседания Совета Федерации по вопросам интеллектуальной собственности заявила председатель СФ Валентина Матвиенко.
«По данным Роспатента, за первое полугодие текущего года российские заявители подали порядка 11 000 заявок на регистрацию изобретений. Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за последние пять лет на регистрацию подано около 140 000 заявок», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Матвиенко отметила, что, несмотря на показатели, коммерциализация интеллектуальной собственности остается ограниченной. По ее словам, патенты недостаточно вовлечены в оборот рынка, а с 2021 по 2025 г. количество зарегистрированных распоряжений исключительным правом на изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы уменьшилось на 20%. Председатель СФ обратила внимание на то, что необходимо принимать более эффективные решения и устанавливать прозрачные правовые механизмы в данной области.
19 ноября в ходе заседания комиссии Госсовета по направлению «Инвестиции» Минэкономразвития РФ представило план по перезапуску инвестиционного цикла в российской экономике. План включает восемь направлений для достижения национальных целей по росту капвложений. Вложения в интеллектуальную собственность выросли в 4,5 раза до 2,8 трлн руб. Их доля в капвложениях поднялась с 3,3 до 6,6%.