Матвиенко отметила, что, несмотря на показатели, коммерциализация интеллектуальной собственности остается ограниченной. По ее словам, патенты недостаточно вовлечены в оборот рынка, а с 2021 по 2025 г. количество зарегистрированных распоряжений исключительным правом на изобретения, полезные модели, а также промышленные образцы уменьшилось на 20%. Председатель СФ обратила внимание на то, что необходимо принимать более эффективные решения и устанавливать прозрачные правовые механизмы в данной области.