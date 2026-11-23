По оценке автора публикации Бена Ариса, Каллас становится все большей обузой для ЕС. Череда спорных высказываний и дипломатических просчетов, как считает журналист, подорвала ее авторитет и вызвала недовольство в Брюсселе. В частности, Арис обращает внимание на заявления главы евродипломатии о России и Китае, а также на ее отношения с другими европейскими политиками.