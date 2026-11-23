Berliner Zeitung: Каллас становится обузой для Евросоюза
Глава европейской дипломатии Кая Каллас рискует оказаться в стороне от ключевых переговоров с Россией на фоне растущей критики ее деятельности внутри Евросоюза. Об этом пишет Berliner Zeitung.
По оценке автора публикации Бена Ариса, Каллас становится все большей обузой для ЕС. Череда спорных высказываний и дипломатических просчетов, как считает журналист, подорвала ее авторитет и вызвала недовольство в Брюсселе. В частности, Арис обращает внимание на заявления главы евродипломатии о России и Китае, а также на ее отношения с другими европейскими политиками.
Среди примеров, которые приводит журналист, – высказывание Каллас, в котором она использовала метафору раковой опухоли, говоря об отношениях с Китаем. Автор также критикует ее слова о роли СССР и Китая в победе над нацизмом и заявления об исторических отношениях Ирландии с Великобританией. По его мнению, подобные выступления осложняют дипломатическую работу Евросоюза.
Отдельное внимание уделяется разногласиям внутри европейского руководства. Германия, по данным СМИ, предложила поставить Европейскую службу внешних связей, которую возглавляет Каллас, под контроль председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, некоторые государства ЕС выступали против инициатив главы евродипломатии, предложенных без предварительного согласования с национальными правительствами.
Berliner Zeitung отмечает, что Каллас, которая в силу своей должности должна содействовать организации прямых контактов Европы с Москвой, рискует оказаться исключенной из важнейших переговоров. При этом ранее она неоднократно выступала против диалога с Россией, но позднее предложила собственную кандидатуру на роль представителя ЕС на переговорах.
22 ноября El Pais сообщила, что Каллас не рассматривалась в качестве представителя ЕС на переговорах с Россией. По данным источников издания, в зависимости от формата диалога Европу будут представлять профильные специалисты или руководители государств. На техническом уровне переговоры могут вести советники по безопасности пяти европейских стран и представители институтов ЕС.
18 ноября The Guardian назвала три возможные причины исключения Каллас из переговорной делегации. Среди них – жесткая позиция в отношении России, нежелание крупнейших стран ЕС передавать внешнеполитические полномочия Брюсселю и усиление роли глав государств в международных переговорах.
18 ноября Politico сообщило о прекращении прямых контактов Израиля с Каллас. По данным издания, глава израильского МИДа Гидеон Саар не общается с ней с июня 2026 г., при этом он продолжает взаимодействовать с другими представителями Евросоюза.