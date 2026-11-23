Национальный центр «Россия» планируют открыть в Москве в 2029 году
Открытие Национального центра «Россия» в Москве запланировано на 2029 г. Об этом заявила министр правительства столицы – руководитель городского департамента финансов Елена Зяббарова.
Министр кабмина Москвы выступила на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике, где рассматривается проект городского бюджета на этот период.
По ее словам, создание центра продолжится в рамках бюджетного планирования на 2027-2029 г.
Президент Владимир Путин дал старт строительству здания Национального центра «Россия» 26 марта. На церемонии была произведена закладка символического куба бетона в специальную платформу в котловане будущего здания. Комплекс будет расположен на территории бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне и включать выставочные площади, концертный зал, пресс-центры, а также общественные зоны. Открытие запланировано на 4 ноября 2029 г.
Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что центр будет одним из самых сложных сооружений в стране. Он отметил, что площадь центра практически в три раза превысит Государственный Кремлевский дворец. Мэр добавил, что центр будет состоять из парковки, выставочных пространств, концертного зала и музея Русского географического общества. Ключевой элемент проекта – мультимедийный фасад с гигантским экраном, способным подстраиваться под текущие события. Предполагается, что в дни национальных праздников на нем будет демонстрироваться государственная символика, а во время культурных мероприятий – тематические видеоинсталляции. Рядом с Национальным центром появится ландшафтный парк площадью 4 га.