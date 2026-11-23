Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что центр будет одним из самых сложных сооружений в стране. Он отметил, что площадь центра практически в три раза превысит Государственный Кремлевский дворец. Мэр добавил, что центр будет состоять из парковки, выставочных пространств, концертного зала и музея Русского географического общества. Ключевой элемент проекта – мультимедийный фасад с гигантским экраном, способным подстраиваться под текущие события. Предполагается, что в дни национальных праздников на нем будет демонстрироваться государственная символика, а во время культурных мероприятий – тематические видеоинсталляции. Рядом с Национальным центром появится ландшафтный парк площадью 4 га.