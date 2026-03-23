Собянин: центр «Россия» будет одним из самых сложных сооружений в стране
Национальный центр «Россия», открытие которого запланировано на 4 ноября 2029 г., будет одним из самых сложных сооружений в стране. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что площадь центра практически в три раза превысит Государственный Кремлевский дворец.
Он добавил, что центр будет состоять из парковки, выставочных пространств, концертного зала и музея Русского географического общества.
«В период строительства здесь будут находиться около 4000 человек, около 1000 единиц строительной техники. Одно из самых сложных решений, которые нам придется принимать, – это, собственно, фундамент, как ни странно, всего сооружения», – рассказал Собянин.
Ключевой элемент проекта – мультимедийный фасад с гигантским экраном, способным подстраиваться под текущие события. Предполагается, что в дни национальных праздников на нем будет демонстрироваться государственная символика, а во время культурных мероприятий – тематические видеоинсталляции. Стены и потолки украсят современными абстрактными орнаментами, которые будут перекликаться с традиционным кружевом.
Рядом с Национальным центром появится ландшафтный парк площадью 4 га. На его территории обустроят зеленые аллеи и искусственные водоемы. Еще одна важная часть проекта – крытое уличное пространство под большепролетным навесом с амфитеатрами. Летом здесь планируют проводить общественные мероприятия, а зимой – оборудовать каток.
Президент РФ Владимир Путин дал старт строительству здания Национального центра «Россия» 26 марта. На церемонии старта строительства была произведена закладка символического куба бетона в специальную платформу в котловане будущего здания. Комплекс будет расположен на территории бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне и включать выставочные площади, концертный зал, пресс-центры, а также общественные зоны. Открытие запланировано на 4 ноября 2029 г.