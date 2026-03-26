Путин дал старт строительству Национального центра «Россия»

На церемонии старта строительства была произведена закладка символического куба бетона в специальную платформу в котловане будущего здания. Комплекс будет расположен на территории бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне и включать выставочные площади, концертный зал, пресс-центры, а также общественные зоны. Открытие запланировано на 4 ноября 2029 г.