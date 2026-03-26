Путин дал старт строительству Национального центра «Россия»
Президент РФ Владимир Путин дал старт строительству здания Национального центра «Россия» в Москве, сообщили в Кремле.
На церемонии старта строительства была произведена закладка символического куба бетона в специальную платформу в котловане будущего здания. Комплекс будет расположен на территории бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне и включать выставочные площади, концертный зал, пресс-центры, а также общественные зоны. Открытие запланировано на 4 ноября 2029 г.
Глава государства заслушал доклад гендиректора дирекции выставки «Россия» Натальи Виртуозовой о результатах работы комплекса и его филиалов. На встрече также присутствовали мэр Сергей Собянин, первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и замглавы АП Максим Орешкин.
Национальный центр «Россия» был открыт в Москве в ноябре 2024 г. по решению президента. Он стал продолжением выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ с ноября 2023 г. по июль 2024 г.
Стоимость строительства здания центра в адресной инвестпрограмме Москвы оценивается в 80 млрд руб. Его площадь – более 205 000 кв. м, включая выставочные площади, конгрессно-концертный зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, универмаг, ландшафтный парк площадью 4 га и точки питания. Комплекс сможет принимать 20 000 посетителей одновременно.
Как сообщал пресс-секретарь Дмитрий Песков, в этом центре будут экспонироваться все достижения российской экономики, российского общества, социальной сферы России. В отличие от ВДНХ, новый проект предполагает принципиально иной подход.