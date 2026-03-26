Путин даст старт строительству национального центра «Россия»

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин даст старт строительству нового национального центра «Россия». Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это новое выставочное пространство, новый центр, где будут экспонироваться все достижения российской экономики, российского общества, социальной сферы России», – пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что когда-то это называлось ВДНХ. По словам Пескова, ВДНХ в Москве и сейчас продолжает процветать. Но новый проект предполагает принципиально новый подход.

Национальный центр «Россия» был открыт в Москве 4 ноября 2024 г. по решению президента. Он стал продолжением Международной выставки-форума «Россия», проходившей на ВДНХ с 4 ноября 2023 г. по 8 июля 2024 г. За время работы выставку посетили более 18,5 млн человек.

Сейчас на площадке центра действуют интерактивные экспозиции, посвященные достижениям страны в науке, культуре, технологиях, экологии и образовании. Здесь проходят научные, общественные и культурные мероприятия.

