Владимир Путин приехал на закрытие выставки «Россия»

Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ в последний день ее работы 8 июля, где пообщался с сотрудниками. Президент сказал, что выставку посетили 18,5 млн человек, также на нее приезжали делегации более чем из 120 стран. «Нам есть что показать и есть чем гордиться. Но и это не все. Важно красиво и талантливо все преподнести. И у вас это получилось», – сказал Путин.