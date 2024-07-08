Владимир Путин приехал на закрытие выставки «Россия»Он встретился с организаторами и предложил им продолжить работу в одноименном национальном центре
Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ в последний день ее работы 8 июля, где пообщался с сотрудниками. Президент сказал, что выставку посетили 18,5 млн человек, также на нее приезжали делегации более чем из 120 стран. «Нам есть что показать и есть чем гордиться. Но и это не все. Важно красиво и талантливо все преподнести. И у вас это получилось», – сказал Путин.
«Я представляю Ставропольский край», – заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. «Я в курсе», – ответил Путин. Владимиров предложил открыть филиалы выставки во всех регионах – и Ставрополье готово стать пилотным регионом. Распоряжение об открытии региональных филиалов Национального центра «Россия», который станет продолжением выставки, уже подписано президентом на прошлой неделе. Губернатор Рязанской области Павел Малков в свою очередь напомнил, что раньше в России подобные выставки были не только в столице, но и в регионах. По его словам, сейчас в Рязани такую выставку восстановили, теперь там проходят различные мероприятия. «Поэтому мы готовы принимать наследие выставки «Россия», – сказал Малков.
Путин заявил, что филиалы Национального центра «Россия», который станет продолжением выставки, будут создаваться в регионах. Сам же Национальный центр будет создан на площадке «Экспо», заявил он. «Я очень рассчитываю, что команда, которая у вас [сотрудников выставки "Россия"] сложилась, будет задействована в продолжении совместной работы», – заявил Путин.
Выставка «Россия» была открыта 4 ноября 2023 г. Она должна была работать до 12 апреля, но президент продлил ее до 8 июля. ЭИСИ и НИУ ВШЭ проводили опрос о посетителях выставки: 40% – приехали из регионов, 37% – жители Москвы, 22% – жители Московской области. За время проведения выставки на ней прошло более 15 000 деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий. На выставке были представлены стенды российских регионов, а также российских компаний и органов исполнительной власти. Путин посетил выставку 8 июля в пятый раз.
1 июля Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия». Находиться он будет в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Центр, как сказано в распоряжении, необходимо создать «в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия». Финансироваться деятельность Центра «Россия» будет за счет средств федерального бюджета. Регионы в течение трех месяцев должны представить план создания филиалов центра у себя.