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Владимир Путин приехал на закрытие выставки «Россия»

Он встретился с организаторами и предложил им продолжить работу в одноименном национальном центре
Елена Мухаметшина
Артем Геодакян / ТАСС

Владимир Путин посетил выставку «Россия» на ВДНХ в последний день ее работы 8 июля, где пообщался с сотрудниками. Президент сказал, что выставку посетили 18,5 млн человек, также на нее приезжали делегации более чем из 120 стран. «Нам есть что показать и есть чем гордиться. Но и это не все. Важно красиво и талантливо все преподнести. И у вас это получилось», – сказал Путин.

«Я представляю Ставропольский край», – заявил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. «Я в курсе», – ответил Путин. Владимиров предложил открыть филиалы выставки во всех регионах – и Ставрополье готово стать пилотным регионом. Распоряжение об открытии региональных филиалов Национального центра «Россия», который станет продолжением выставки, уже подписано президентом на прошлой неделе. Губернатор Рязанской области Павел Малков в свою очередь напомнил, что раньше в России подобные выставки были не только в столице, но и в регионах. По его словам, сейчас в Рязани такую выставку восстановили, теперь там проходят различные мероприятия. «Поэтому мы готовы принимать наследие выставки «Россия», – сказал Малков.

Путин заявил, что филиалы Национального центра «Россия», который станет продолжением выставки, будут создаваться в регионах. Сам же Национальный центр будет создан на площадке «Экспо», заявил он. «Я очень рассчитываю, что команда, которая у вас [сотрудников выставки "Россия"] сложилась, будет задействована в продолжении совместной работы», – заявил Путин.

Выставка «Россия» была открыта 4 ноября 2023 г. Она должна была работать до 12 апреля, но президент продлил ее до 8 июля. ЭИСИ и НИУ ВШЭ проводили опрос о посетителях выставки: 40% – приехали из регионов, 37% – жители Москвы, 22% – жители Московской области. За время проведения выставки на ней прошло более 15 000 деловых, культурных, образовательных и спортивных мероприятий. На выставке были представлены стенды российских регионов, а также российских компаний и органов исполнительной власти. Путин посетил выставку 8 июля в пятый раз.

1 июля Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия». Находиться он будет в «Экспоцентре» на Красной Пресне. Центр, как сказано в распоряжении, необходимо создать «в целях демонстрации достижений РФ, укрепления национальной идентичности, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума «Россия». Финансироваться деятельность Центра «Россия» будет за счет средств федерального бюджета. Регионы в течение трех месяцев должны представить план создания филиалов центра у себя.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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